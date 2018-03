Si sono svolte ieri nel salone di villa Nachini Cabassi a Corno di Rosazzo le premiazioni della 35esima edizione del Campionato automobilistico del Friuli Venezia Giulia e la contestuale presentazione dell’edizione 2018. I circa 50 premiati sono stati accolti da un folto pubblico di appassionati, organizzatori e addetti ai lavori che hanno tributato loro lunghi e calorosi applausi.

A consegnare le coppe e i trofei numerose le personalità, primo a salire sul palco è stato il sindaco di Corno di Rosazzo, onorevole di recente nomina Daniele Moschioni, che ha fatto gli onori di casa seguito dal presidente del Consiglio regionale Franco Iacop che ha indirizzato alla platea un saluto e un plauso per la bella iniziativa nata nel lontano 1982, ha ricordato inoltre che da ragazzo andava a seguire i piloti lungo le prove speciali del Rally delle Alpi Orientali. A seguire la presidente dell’Automobile Club di Gorizia e presidente degli AA.CC. regionali Cristina Pagliara, Corrado Della Mattia presidente dell’Automobile Club di Pordenone e Maura Lenhard direttrice dell’Automobile Club di Trieste.

Per il Coni a cui AciSport è Federazione affiliata, Maurizio Gasparetto fiduciario per la Provincia di Udine, Silvia Costantini consigliere comunale del Comune ospitante, Corrado Ughetti fiduciario regionale di Aci Sport, Sergio Paroni in rappresentanza della Banca Popolare di Cividale co-sponsor assieme ad Aci Sport della manifestazione, Giovanni Franzoni fiduciario Aci Sport della provincia di Gorizia, Giacomo Lazzini da parte degli organizzatori, Aris Prodani commissario sportivo nazionale, Giorgio Croce delegato della Federazione Internazionale per il settore velocità in salita e organizzatore.

La vittoria assoluta e anche della categoria auto storiche è andata al triestino Enrico Lena, un altro triestino, Paolo Parlato, ha trionfato nella categoria velocità davanti a Carmelo Fusaro e a Marco De Vecchi. Cistian Terpin ha vinto la categoria piloti Rally davanti a Filippo Bravi e Mattia Grassi. Andrea Prizzon primo fra i navigatori ha portato a casa anche il trofeo intitolato all’indimenticato Mario Mannucci mitico navigatore di Sandro Munari e consegnato dalla moglie Ariella, secondo Denis Piceno, terza Sonia Borghese che ha vinto anche la categoria femminile.

Il pordenonese Mauro Vagaggini ha vinto la categoria Cross Country (fuoristrada), Mattia Grassi quella riservata ai giovani Under 25, Gian Luca Turchet la categoria piloti regolarità mentre Enrico Coan quella riservata ai navigatori della stessa specialità. La North East Ideas ha primeggiato fra le Scuderie e come detto, Enrico Lena l’assoluta davanti ad Andrea Prizzon e Pietro Corredig.