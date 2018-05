Conto alla rovescia, a Torreano, per la quarta edizione della Valchiarò Marathon Bike. L’appuntamento è per domenica 27 maggio quando scatterà la gara di Mtb, su un percorso di circa 42 chilometri, con 1.600 metri di dislivello, che si snoderà attraverso la Val Chiarò, le Valli del Natisone e del Cividalese. Un tuffo nel verde bosco tra paraboliche, cunette, dossi e una discesa che lascerà senza fiato per portare i bikers fin sull'arrivo.

La manifestazione è valevole come quarta prova del Trofeo Acsi Marathon Bike Cussigh Bike, come quarta prova del Trofeo Friuli Mtb Challenge e per il Campionato Triveneto Marathon Acsi. L'edizione della Valchiarò Bike Marathon è aperta a tutti gli atleti delle categorie amatoriali tesserati Acsi, Fci o con Enti firmatari della convenzione e agli atleti stranieri iscritti nelle rispettive Federazioni nazionali con tessera Uci, purché in regola con il tesseramento 2018 e con l’idoneità medico-sportiva. Non è ammessa la partecipazione alle categorie agonistiche Fci elitè, Under 23 e junior Fci.

Per informazioni e iscrizioni: www.valchiaromtbtorreano.it