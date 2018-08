Il solito appuntamento estivo sul diamante dei Tigers Baseball è stato un altro grande successo per la Sultan Allestimenti Navali Cervignano. Il torneo, che si è svolto dal 23 al 26 agosto, ha visto confrontarsi squadre da tutta Italia, formazioni di categoria Under 12 e 15, per un totale di 4 giorni di agonismo, divertimento e puro spirito sportivo.

Per quanto riguarda la categoria U12, la squadra ad aggiudicarsi la coppa del primo classificato è stata quella del San Marino, che ha sconfitto nell’incontro finale il Crocetta Parma. A seguire, in ordine decrescente di classifica, si sono piazzate Lions Nettuno, Grizzlies Torino e New Black Panthers di Ronchi dei Legionari. Ultimo posto, ma non per demerito, per la squadra casalinga dei ragazzi del Cervignano Baseball.

Migliore il piazzamento delle Tigri della bassa friulana nella categoria Under 15: per i giovani della Sultan Allestimenti Navali Cervignano un sesto posto, lasciandosi alle spalle le formazioni dei Grizzlies Torino e del Nettuno 2. La finale di questa categoria ha visto sfidarsi le formazioni dei Lions Nettuno e del Rimini, e proprio questi ultimi sono riusciti ad accaparrarsi la vittoria del torneo. Medaglia di bronzo al team Padovano, seguito poi da Crocetta e San Marino, che portano a casa un quarto e un quinto posto nella manifestazione.

Passiamo ora ai premi individuali: nella categoria U12 la Repubblica di San Marino ha fatto incetta di premi: miglior lanciatore Guidi, mentre il miglior battitore è stato Mancini. Il Titano, quindi, guadagna ben due onorificenze, ma non quella del Most Valuable player, premio consegnato a Fabbi del Crocetta.

Per quanto riguarda il torneo U15, lo Junior Rimini porta a casa il premio di miglior battitore con Giardini. Il miglior lanciatore della competizione è risultato Gabbi del Crocetta, mentre il premio di MVP è andato ancora una volta sotto il Monte Titano, ad aggiudicarselo Beccari del San Marino.

La stagione dei tornei estivi a Cervignano del Friuli è terminata, appuntamento al prossimo anno per una nuova edizione del torneo pieno di “emozioni estive”.