Successo per la 22esima edizione della Giornata rosa in Friuli, organizzata dal Gruppo Ciclistico Ciclismo Buttrio, che domenica 15 aprile ha visto al via oltre 350 atlete provenienti da tutta l’Italia, ma anche da Croazia e Slovenia, mentre dall’Austria è giunta la squadra nazionale Juniores. Al nastro di partenza anche la Campionessa mondiale della categoria Juniores Elena Pirrone (Montello Sport) che è stata premiata dagli sportivi di Buttrio.

Al mattino spazio a Esordienti e Allieve; nella prima gara ha vinto Giulia Raimondi (V02 Team Pink) che si aggiudicata la gara precedendo Gloria Caldera (Team Nuvolento) e Francesca Pellegrini (Team Valcar). Assegnate anche le maglie di campione regionale, indossate dalle atlete del Valvasone Valentina Delfior e Romina Costantini, rispettivamente per il primo e secondo anno. Hanno preso il via poi le Allieve con la vittoria di Alessia Pattuelli (All Sport) che ha coperto i 47.3 chilometri di gara in 1h21’00” alla media di 35.04km/h. La gara era valida anche per il campionato regionale assegnato a Elisa Rumac (Jams bike Buia).

Nel primo pomeriggio la gara più attesa con le Juniores ed elite al nastro di partenza. Martina Fidanza (Still Bike Team) ha vinto in volata impegnando 2h06’33” per coprire i 79 chilometri previsti; la forte ciclista ha messo in fila il gruppo già a 200 metri con una progressione che non ha permesso alle altre di uscire dalla sua ruota. La campionessa del mondo Pirrone rompe gli indugi al primo passaggio sul Gpm riuscendo a eludere il controllo del gruppo che, però, non sta a guardare e recupera l’handicap e la gara si risolve in volata.