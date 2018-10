Il 38° Circuito di Coppa Friuli giunge al gran finale. La nona e ultima prova si terrà infatti domenica 14 ottobre a Reana del Rojale, in occasione del 21° Trofeo Sorelle Ramonda, associato al 15° Memorial Valentina Todero e al 9° Memorial Fulvio Riolino, organizzato dalla Libertas Udine.

Il suggestivo percorso di 10 km parte dal parcheggio del negozio Sorelle Ramonda in Via Nazionale a Reana del Rojale, sale a Rizzolo, e raggiunge Valle. Qui un vero e proprio tuffo nel passato accoglierà i partecipanti. I quattro mulini ad acqua saranno in funzione e sarà facile incontrare una donnina che ancora lava i panni nella roggia.

Il tragitto, veloce, pianeggiante, per metà asfalto e per metà sterrato sulla pista ciclabile, torna poi gradualmente verso i giorni nostri, attraversando Borgo Agosto per fare poi ritorno al traguardo presso il negozio di Sorelle Ramonda.

All’arrivo gli atleti saranno accolti da un ristoro a buffet e la festa per la festa di chiusura di Coppa Friuli. Saranno infatti premiati non solo i primi tre classificati di ogni categoria femminile e maschile, e le prime società con il maggior numero di punti (maschile e femminile), ma anche tutti i vincitori del circuito.

Un premio speciale di 250 euro sarà assegnato a chi riuscirà a battere il record maschile di 30’ 46”, segnato l’anno scorso da Celestin Nihorimbere (nella foto), e quello femminile di 36’ 56” di Erica Franzolini.

Potranno partecipare tutti i 600 iscritti a Coppa Friuli, ma anche tesserati Fidal o a qualsiasi ente di promozione sportiva e a tutti i possessori di Runcard (categorie Juniores, Promesse, Seniores e Master). Le iscrizioni saranno aperte alle 9 del giorno della gara, nei pressi della partenza, che invece è prevista alle 10.30.

Per ulteriori informazioni, rivolgersi a Brigida Aggio al 3285793457, o a Cristian Gerussi al 3484959065.