Daniel Skerl con i colori bianconeri del Cycling Team Friuli ha firmato sul rettilineo di Tavagnacco un importante traguardo, che con diritto, lo inserisce nel novero degli atleti emergenti del ciclismo giovanile del Friuli Venezia Giulia. Molti i pretendenti alla vittoria di quella che è ormai una classica attesa da tutto il movimento ciclistico, non solo del Nord Est. Infatti, la presenza della nazionale della Repubblica Ceca, della squadra Regionale della Stiria e di società del Trentino ne giustificano l’importanza.

Prima del via il Sindaco di Tavagnacco, Gianluca Maiarelli si è complimentato con il Campione Italiano della categoria, Eric Paties Montagner. Al via quasi cento gli atleti che si sono cimentati su cinque giri del circuito che comprendeva, Pagnacco, Colloredo, Tricesimo e Tavagnacco e i vari traguardi volanti hanno subito animato la gara. Sul culmine della salita che conduce al Castello di Colloredo di Mont’Albano, una folla “da stadio” ha atteso i corridori; il Gran Premio della Montagna è stato appannaggio del nazionale ceco Josef Cekal.

Il gruppo mantiene un'andatura moto elevata che non consente evasioni. Uniche note di cronaca i traguardi volanti che vedono protagonisti D’Aiuto in un paio di occasioni. E’ proprio sullo slancio di una traguardo intermedio che nasce la prima azione degna di nota. Ne sono protagonisti, oltre a D’Aiuto (Manzanese), Berasi (Forti & Veloci), Florian (forniture Moro), Spigariol (San Vendemmiano) e Biagio Damo (Sacilese). Il vantaggio di questo manipolo non riesce a raggiungere il minuto. Il gruppo si ricompatta e l’ultimo traguardo volante è appannaggio del trentino Benedetti. Nel finale di gara si assiste a una vera e propria bagarre. Sulla salitella che precede il rettilineo di arrivo Skerl mette in atto il suo piano di fuga, annullando così la possibilità di un arrivo affollato. Daniel anticipa tutti, parte convinto e conquista una vittoria che, con merito, lo inserisce nell’albo d’oro di questa classica di fine stagione.

Alle premiazioni il presidente del Cis Tavagnacco ha ringraziato quanti hanno dato vita alla manifestazione, mentre per il Comune di Tavagnacco il consigliere Amato ha ribadito l’importanza del ciclismo per il territorio delle Colline Moreniche e per la Valle del Cormor. Non poteva mancare il presidente dell'Anci Mario Pezzetta, uno dei promotori della manifestazione.