UNDER 14 MASCHILE. Davvero una bella esperienza per i 22 ragazzi convocati nella selezione U14 del Friuli Venezia Giulia in rappresentanza di tutte le società regionali di rugby. Dopo aver assistito alla partita della nazionale maggiore giocatasi sabato contro la Scozia, il giorno successivo è stato il loro turno di scendere in campo per il Torneo Caligiuri a Roma che, a causa di condizioni meteo particolarmente avverse, ha dovuto abbandonare l’organizzazione a gironi per partite singole di 40 minuti.

I ragazzi non si sono lasciati intimidire dal fango e dalla pioggia battente, hanno dato vita a un ottimo gioco di squadra caratterizzato da una prorompente continuità diretta e continuo sostegno battendo per 5 mete a 3 la selezione Lazio. “Siamo molto soddisfatti di loro sia per il gioco fatto vedere ma anche per il loro comportamento al di fuori del campo" commenta lo staff regionale "questa esperienza deve essere solo un punto di partenza, continueremo ad allenarci per migliorarci e crescere sempre di più, è questo che i nostri ragazzi ci chiedono!”.

U14 E 16 FEMMINILE. Domenica 18 marzo le selezioni femminili Under 14 e 16 del Comitato Fvg hanno partecipato al "Torneo Seven rappresentative regionali femminili" negli impianti sportivi del Valsugana Rugby Padova. Il risultato, anche se lodevole l’impegno delle ragazze, non è stato molto promettente, evidenziando un gap con le altre compagini regionali. Questo deve suonare come un campanello di allarme perché il lavoro appena iniziato deve fare progressi, deve essere rinvigorito, deve portare a risultati concreti e quindi consolidato. Il Comitato s’impegna, fin da ora, a condurre una analisi tecnica per trovare rapidamente le soluzioni percorribili che permettano di ottenere migliori performance – risultati, vuoi per la crescita delle atlete e vuoi per il progresso del movimento. In sintesi c’è da lavorare tutti insieme.