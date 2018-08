Dopo la breve pausa estiva, Yogah Pordenone riapre i battenti lunedì 3 settembre. Il centro di viale Lino Zanussi, ormai storico riferimento per tutti gli appassionati di Yoga del Friuli Occidentale, inizierà con un Free Yoga Day, ossia una giornata completamente gratuita per chi ancora non conosce la struttura.

Tre le lezioni in programma: alle ore 13 con il Vinyasa Flow, alle 17.30 e alle 20 con il Bikram. Alla Scuola Yogah, i maestri Nicola De Simone e Gabriella Buzzacchi propongono lo yoga in tutte le sue declinazioni; corsi particolari sono poi rivolti ai bambini e alle donne in gravidanza. I Free Yoga Day si ripeteranno poi ogni terzo giovedì del mese per tutta la stagione. Per info ed iscrizioni: 0434 571524; www.yogah.it