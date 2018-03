Il Friuli Venezia Giulia rimonta le Marche, avanti 2-0, e conquista il titolo tricolore Juniores che mancava da 34 anni. Marche subito avanti ad approfittare delle errate letture difensive del Friuli Venezia Giulia capace, a sua volta, di risvegliarsi al tramonto della prima frazione quando rimette in equilibrio la sfida. Nella ripresa, nonostante il predominio territoriale, non riesce a completare la rimonta il Friuli Venezia Giulia con la sfida che va ai tempi supplementari. Nel primo dei due è colossale l’occasione che capita sui piedi di Fiorenzo, recuperato in extremis da Giobellina, mentre nel secondo la rete di Carlevaris, per la personale doppietta, mette in ghiaccio la gara con capitan Vittore, sfortunato visto l’infortunio che l’ha costretto allo stop nella semifinale, ad alzare la coppa al cielo di L’Aquila.

FRIULI VENEZIA GIULIA

Spollero, Battiston (39’ Fiorenzo), Cargnello, Carlevaris, Cossovel, Di Lazzaro (31’ st Lascala), Lucheo (15’ st Martin), Magnino, De Cecco (1’ pts Caramelli), Nicoloso (8’sts Cottiga), Pertoldi. A disposizione: Mirolo, Cottiga, Del Piero, Meret, Vittore. All. Bortolussi.

MARCHE

Ducci (27’ st Cavalletti), Bellucci, Colonnelli, Montesi (46’ st Giobellina), Paci (45’ st Vespasiani), Palladini, Pellonara (3’ sts Cantucci), Raponi, Stambolliu, Sulejmani (6’ pts Gresta), Tizi. A disposizione: Cottini, Magi Galluzzi, Moretti, Zira. All. Cremonesi.

Arbitro Verrocchi di Sulmona.

Marcatori Al 4’ Stambolliu, al 36’ Sulejmani, al 43’ Lucheo, al 45’ Carlevaris; al 5’ sts Carlevaris.

Note Recuperi: 1’ e 3’; 1’ e 2’. Ammoniti: Paci, Colonnelli, Pertoldi, Lascala, Caramelli e Palladini.

LA CRONACA

PRIMO TEMPO

4’ Punizione dalla destra di Palladini e stacco di Stambolliu che insacca. (0 – 1)

9’ Calcio di punizione, defilato, battuto da Di Lazzaro che Ducci respinge in tuffo basso.

16’ Ancora Di Lazzaro con il calcio di punizione, palla che dà l’illusione del gol ma termina a lato.

32’ Tiro cross di Pellonara respinto con i piedi da Spollero, sulla respinta Raponi calcia sull’esterno della rete.

34’ Magnino raccoglie respinta corta della difesa, il sinistro sul quale in uscita respinge Ducci.

36’ Cross dalla destra e colpo di testa di Pellonara per la grande respinta di Spollero; tap-in di Stambolliu che raddoppia. (0 – 2)

39’ Diagonale sinistro di Colonnelli che sembra battere Spollero, ma salvataggio sulla linea da Cossovel.

43’ Lucheo raccoglie la respinta di Ducci, conseguente alla conclusione di Fiorenzo, e con il destro insacca. (1 – 2)

45’ Carlevaris servito da Nicoloso dentro l’area di rigore attende l’uscita di Ducci prima di infilarlo. (2 – 2).

SECONDO TEMPO

10’ Cross radente di Nicoloso che Ducci trattiene in due tempi sul tentativo di intervento di Fiorenzo.

21’ Calcio di punizione indiretto per il Friuli Venezia Giulia: tocco di Carlevaris per Di Lazzaro e sfera alta.

29’ Incursione sulla sinistra di Carlevaris, ma traversone troppo potente per Fiorenzo che vede sfilare il pallone.

38’ Calcio di punizione di Palladini che Spollero non trattiene; tap-in di Colonnelli di poco a lato.

44’ Traversone di Fiorenzo respinto dalla difesa marchigiana sui piedi di Carlevaris che anziché calciare rientra sul destro per la battuta alta.

PRIMO TEMPO SUPPLEMENTARE

5’ Tiro di Caramelli sul quale interviene Fiorenzo che a porta spalancata non riesce a concludere permettendo il recupero di Giobellina.

10’ Sponda di Nicoloso per Carlevaris che con il sinistro trova solo l’esterno della rete.

12’ Traversone di Lascala, girata di Martin a lato.

SECONDO TEMPO SUPPLEMENTARE

2’ Diagonale di Carlevaris deviato in calcio d’angolo.

5’ Martin di forza dalla destra, arriva Carlevaris in scivolata e realizza. (3 – 2)