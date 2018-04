Il 166° Anniversario dalla fondazione del Corpo delle Guardie di Pubblica Sicurezza, riorganizzato nel 1981 nel quadro di un modello di sicurezza più nuovo e al passo con i tempi, si celebra oggi, in tutto il Paese con eventi incastonati in scenari suggestivi. Dall’incantevole Terrazza del Pincio a Roma al magnifico Salone del Parlamento del Castello di Udine, simbolo del Friuli, alla Questura di Pordenone, passando per Gorizia e Trieste, in contemporanea in ogni provincia d’Italia, la Polizia di Stato ricorda i suoi caduti, fa onore ai poliziotti che prestano impegno al servizio di tutti e premia gli agenti distintisi per gli eccellenti risultati, frutto di particolari attività o di atti di valore.

E’ l’anno in cui il Presidente della Repubblica ha concesso la Medaglia d’Oro al Merito Civile alla Bandiera della Polizia di Stato per l’operato della Polizia Scientifica che, grazie all’impegno e all’altissima professionalità, assicura standard di sicurezza sempre più efficienti a tutela dei principi di libertà che ispirano la nostra democrazia, svolgendo i servizi tecnico-scientifici legati alla tutela dell’ordine pubblico e al contrasto della minaccia terroristica, nonché, le attività specifiche connesse al fenomeno migratorio e all’effettuazione dei sopralluoghi per la ricerca di prove e per l’individuazione dei colpevoli nell’ambito dell’attività di contrasto al crimine.

I DATI: UDINE. I reati a carattere predatorio, quelli che suscitano maggiormente allarme sociale, si mantengono in numero costante rispetto all’anno precedente; un calo significativo, invece, stanno avendo gli scippi, i furti con destrezza negli esercizi commerciali, aumentando quelli in abitazione e sulle autovetture. Se le rapine, in danno di banche, uffici postali, trasporto valori o preziosi, hanno subìto un azzeramento, di contro, sono in lieve aumento quelle commesse in esercizi commerciali e sulla pubblica via, così come sono in crescita le truffe e i delitti informatici.

Significativi sono i risultati derivati dalla messa in atto dei costanti piani operativi che portano ad un rafforzamento nei controlli nelle zone più critiche, facendo così aumentare gli arresti, denunce e sequestri in materia di stupefacenti, oppure nella zona del confine di Stato per il contrasto degli ingressi irregolari dei migranti. Anche le posizioni degli stranieri rintracciati in altre parti del territorio sono minuziosamente vagliate con sempre maggior frequenza. False assunzioni, false dichiarazioni e casi di nozze di comodo ai fini dell’ottenimento del permesso di soggiorno sono perseguite con rigore grazie ad un’attenta attività di analisi e incrocio dati.

Innumerevoli sono le campagne di sensibilizzazione contro la violenza di genere, i rischi in ambito ferroviario, stradale e sul web, tanto che, a pensarci, ci si rende conto che il motto “esserci sempre” ha un forte significato e rispecchia un forte impegno, rivolto anche al mondo giovanile esposto a pericoli ed eccessi, con iniziative che tutte le Specialità della Polizia di Stato attuano, oltre alla quotidiana attività.

Incisivo è l’impulso del Questore della provincia di Udine, Claudio Cracovia, che punta sul controllo del territorio come attività di rilevanza strategica ed autentica missione. Con l’obiettivo primario di garantire la sicurezza ai cittadini, la Polizia di Stato investe tutte le sue forze, in termini di dotazioni tecnologiche, mezzi disponibili, e risorse umane: donne e uomini che svolgono l’impegno quotidiano con uno spirito sacrificio e ferrea determinazione, tanto da guadagnarsi il plauso, la stima ed il rispetto della popolazione, soprattutto da parte delle persone più deboli ed in difficoltà che trovano nella Polizia di Stato il proprio punto di riferimento.

Orgoglioso di rappresentare le donne e gli uomini della Polizia di Stato nella provincia di Udine, il Questore Cracovia saluta tutta la popolazione e tutti i partecipanti alla Festa della Polizia 2018, le Autorità civili, religiose e militari, gli appartenenti all’Associazione Nazionale Polizia di Stato di Udine e di Cervignano del Friuli, il personale dell’Amministrazione Civile dell’Interno, gli organi di informazione e le organizzazioni sindacali del personale.

I DATI: PORDENONE. Gli effetti della crisi economica, il ciclico ripresentarsi di fenomeni predatori che tanto influiscono sulla percezione di sicurezza, ma soprattutto l’impatto crescente di un flusso migratorio verso Pordenone di stranieri richiedenti asilo, hanno richiesto un impegno straordinario di tutto il personale della Polizia di Stato. Nei primi dieci mesi del 2017, ricorda il Questore Diego Buso, hanno avanzato richiesta di riconoscimento di protezione internazionale, presentandosi pressoché quotidianamente alla Questura di Pordenone, oltre 900 cittadini stranieri prevalentemente provenienti dal Pakistan (80% circa) e dall’Afganistan (15% circa).

Tale flusso migratorio anomalo, intenso e obiettivamente difficile da gestire, si è rivelato per la quasi totalità composto da soggetti provenienti da paesi europei per ragioni di tipo economico, come si desume dall’analisi delle decisioni della Commissione Territoriale di Gorizia. Situazione difficile da gestire dall’unico ufficio di polizia della regione che per collocazione geografica non è di confine e perciò non è nato con strutture logistiche performanti e numero adeguato di personale.

I servizi di ordine e sicurezza pubblica sono stati efficacemente gestiti, in sempre più stretta collaborazione con le amministrazioni comunali interessate, ed hanno consentito a tutti i cittadini di Pordenone e della provincia un ordinato e pacifico esercizio del diritto di manifestare e di partecipare a eventi politici, religiosi e sportivi, senza ricadute negative legate al verificarsi di incidenti.

Le attività di prevenzione poste in essere per fronteggiare ciò che maggiormente preoccupa la collettività, prima fra tutte la recrudescenza dei furti che si registra in alcuni periodi dell’anno, cui hanno contribuito sistematicamente operatori del Reparto Prevenzione Crimine di Padova, hanno prodotto risultati concreti, abbassando ulteriormente il numero dei reati contro il patrimonio rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente.

Ai successi investigativi connotati ancora una volta da numeri quantitativamente e qualitativamente superiori rispetto a quelli conseguiti nell’anno precedente da una capace Squadra Mobile, vanno sommate la continua, efficace opera di prevenzione e repressione assicurata dal personale dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso pubblico in tutte le sue componenti e l’azione specialistica competente, riservata e mirata svolta dalle sezioni della Polizia Stradale e dalla Polizia Ferroviaria e dai loro uffici distaccati sul territorio.

Il personale della Sezione della Polizia Postale e delle Comunicazioni, da tempo in sofferenza per la paventata chiusura, ha fornito il tradizionale impegno nell’attività preventivo-repressiva di polizia, assolvendo ad un ruolo importante nell’educazione al rispetto della legalità e all’uso corretto delle risorse tecnologiche dei giovani, dei loro genitori e degli insegnanti in numerosi incontri nelle scuole dell’obbligo della provincia.

A breve si potrà contare sull’arrivo di quindici operatori del ruolo degli agenti e assistenti: cinque di essi sono giovani agenti al termine del corso di formazione; si aggiungono al recente arrivo del dirigente l’ufficio volanti, al termine del corso di formazione, evento che non si verificava in Pordenone dagli anni Novanta. Tali giovani innesti, con insistenza richiesti in questi ultimi due anni rappresentano la chiave che, medio tempore, consentirà di incidere sulla età media dell’organico, sulle motivazioni dei più anziani che finalmente potranno vedere riconosciute aspirazioni lavorative da anni precluse. Su tali premesse, lavorando con ancora maggiore determinazione alla riorganizzazione interna avviata e incrementando lo sfruttamento delle potenzialità informatiche la Polizia di Stato continuerà ad “esserci sempre”, garantendo ai suoi appartenenti il privilegio di poter meglio servire questa comunità.