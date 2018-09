Nell'ambito delle attività di Gorizia 18/18 - Un centenario di eventi, progetto sostenuto dalla Regione Friuli Venezia Giulia e realizzato da Comune di Gorizia, associazione culturale èStoria, "Isonzo" Gruppo di Rcerca Storica e ISIG - Istituto di Sociologia Internazionale di Gorizia, ritorna èStoriabus, con il percorso Da Sarajevo a Villa Giusti.



Sabato 13 ottobre avrà luogo l'itinerario a bordo di un pullman Apt.; non sarà soltanto un pellegrinaggio storico sui luoghi della prima guerra mondiale, ma una sorta di piccolissimo viaggio nel tempo: come se l’autobus fosse una navicella per i viaggi temporali, si cercherà di ripercorrere passo passo le tappe dell’ultimo, decisivo, anno di guerra, fino all’epilogo dell’armistizio di Villa Giusti, firmato dai plenipotenziari avversari il 3 novembre del 1918. La vittoria italiana, paradossalmente, non si spiega senza partire da una sconfitta: anzi, dalla sconfitta per antonomasia, Caporetto.



Partendo da Gorizia con la guida dello storico Marco Cimmino il pecorso seguirà quello della grande ritirata dell’ottobre 1917, cercando di spiegarne la realtà militare, al di là della vasta mitologia che ha sempre circondato quegli eventi. La prima tappa sarà sul Piave, a Nervesa, dove un grande sacrario ricorda la seconda battaglia del Piave (giugno 1918), che fu il preludio del vittorioso attacco dell’ottobre successivo. A Nervesa, è inoltre possibile visitare gli impressionanti resti della bella abbazia, colpita dalla guerra, e il monumento eretto sul luogo dell’abbattimento del maggiore Baracca, asso dell’aviazione italiana. Sì prosegue poi a Fagarè, luogo chiave sia della battaglia d’arresto, sia di quella del Solstizio che della terza battaglia del Piave, quella della vittoria: a Fagarè si trova un altro sacrario, nei pressi del quale sono conservati i muri con le famose scritte “Tutti eroi. O il Piave o tutti ammazzati” e “Meglio vivere un giorno da leone che cento anni da pecora”.



Il tragitto tra Nervesa e Fagarè attraverserà quasi tutti i settori della battaglia finale, nota come battaglia di Vittorio Veneto. Infine, nel pomeriggio, con il momento forse più significativo di questo èStoriabus, che, idealmente, chiude i numerosi itinerari del centenario, iniziati con la visita a Sarajevo nel 2014, si svolgerà la visita a Villa Giusti, dove fu firmato l'armistizio, con la partecipazione del prof. Egidio Ivetic già alla guida di un èStoriabus a Sarajevo nel 2014, dove si terrà una piccola lezione sul contenuto dell’armistizio, sui successivi trattati di pace e sulle loro implicazioni.



Iscrizione e prenotazioni sono obbligatorie, per informazioni rivolgersi a info@estoria.it – 0481.539210.