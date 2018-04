“Abbiamo chiesto un incontro con i sindaci del monfalconese perché la situazione dei Vigili del Fuoco su questo territorio è disastrosa”. A raccontare quanto sta accadendo al comando provinciale goriziano è il sindacalista della Funzione Pubblica della Cgil dei Vigili del Fuoco di Gorizia, Renato Chittaro. Una situazione, a suo dire, insostenibile e proprio per questo nei giorni scorsi è stata richiesta una convocazione con tutti i sindaci del territorio. L’apertura del distaccamento stagionale di Grado, infatti, aggraverà un contesto già provato da mancanza di personale e dagli articoli 12/2004 e 139/2016 che ne hanno, nel tempo, ridotto l’organico. Nel primo caso, infatti, un Vigile può richiedere di tornare a casa e prestare servizio al proprio paese natale per motivi familiari, come la nascita di un figlio o i problemi di salute di un parente, mentre nel secondo lo si mette da parte per l’avanzare dell’età.

Rimane, quindi, il problema dell’apertura del distaccamento stagionale, “che va aperto”, spiega Chittaro, “perché sia il cittadino che il turista ha bisogno della reale sicurezza nel suo periodo di ferie. Lo apriremo con le difficoltà che abbiamo già segnalato a chi di dovere, in attesa di nuovo personale”. Di fatto la Regione Autonoma del Friuli Venezia Giulia, così come per il distaccamento di Lignano, ha stanziato 36mila euro, a cui vanno aggiunti ben 10mila dell’amministrazione comunale. Fondi che, però, “bastano per aprire il distaccamento solo ventidue giorni, giorno e notte” continua Chittaro, che fa sapere come sia stata proposto ai Vigili di lavorare “in straordinario, perché con il personale di turno non si riesce”. Di fatto ad un autobotte, una scala o comunque un mezzo per raggiungere l’Isola impiega dai venti ai quaranta minuti, un tempo insostenibile per le emergenze.

Un distaccamento stagionale che nasce nel 1991, a vent’anni dalla chiusura di quello fisso, sull’Isola, che non aveva continuato per problemi all’edificio, mai risolti. Il mezzo a disposizione esiste ed è parcheggiato a Monfalcone, e viene spostato non appena il distaccamento viene riaperto. Ma rimane il problema del personale. “Dal primo marzo a Monfalcone sono in servizio dieci uomini al posto di 11, uno in meno anche in aeroporto. Si è proposto di togliere altri due uomini” prosegue Chittaro, “da mandare a Grado”. Una carenza che si attesta a circa il 24% dell’organico totale previsto in tutto il territorio provinciale. Percentuale in cui sono compresi sei ‘articoli 12’, assegnati a Gorizia ma che svolgono il proprio lavoro altrove, e otto unità ‘fuori uso’ per l’articolo 139.Tre sono stati pensionati a inizio anno e sei lo saranno nel corso del 2018.

Per capire quali soluzioni adottare sindacati e sindaci hanno deciso di organizzare un incontro, martedì 17 alle 16 proprio a Grado, per definire un documento, firmato dai 25 sindaci del territorio.