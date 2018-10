Lunedì 22 Ottobre ore 18.00, nella sede della Biblioteca civica di Cividale del Friuli, si terrà un incontro con la psicologa Natascia Ferruccio sul tema: "Mio figlio è un terremoto: ovvero la gestione delle regole".



L’iniziativa è organizzata dalla U.O. Politiche Sociali del Comune di Cividale del Friuli.



“Sostengo con soddisfazione l’iniziativa – dichiara l’assessore alla politiche sociali Catia Brinis – e ricordo che la dottoressa Ferruccio ha uno sportello attivo in città ogni lunedì, previa telefonata per appuntamento presso la sede municipale. Lo sportello si rivolge alle famiglie con bambini di età 0-10 anni e offre supporto psicopedagogico”.



L’incontro di lunedì è a ingresso gratuito; la biblioteca si trova in piazzetta Chiarottini.