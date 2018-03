Maxi-operazione dei Carabinieri di Palmanova che hanno arrestato 13 cittadini cinesi e denunciato altre 17 persone per favoreggiamento e sfruttamento della prostituzione tra Lombardia, Veneto e Friuli Venezia Giulia.

I militari – che hanno operato nelle province di Udine, Pordenone, Milano, Padova e Venezia – ha sequestrato di 12 immobili, adibiti a centri massaggi a luci rosse, e cinque auto di grossa cilindrata, frutto dall’attività criminale, per un valore complessivo di circa 800.000 euro.

I vari centri erano collegati tra loro, con una gestione che consentiva proventi molto importanti grazie alla prostituzione.

L’indagine era iniziata nel 2017, quando i Carabinieri aveva già arrestato cinque persone e denunciato altre sette, oltre ad aver posto i sigilli su due centri massaggi, usati per far prostituire le connazionali, sequestrato un’auto e la somma in contanti di 18.000 euro.

Tutti i dettagli saranno svelati alle 10, nella conferenza stampa al Comando Provinciale Carabinieri di Udine.