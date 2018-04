Riaperto, alle 18.15, il tratto autostradale della A4 compreso fra Latisana e Palmanova, in direzione Trieste, chiuso da questa mattina per consentire un intervento urgente di manutenzione del manto stradale in prossimità dei cantieri della terza corsia.

Riaperti anche gli svincoli in entrata a Latisana e a San Giorgio in direzione Trieste.

Le operazioni si sono protratte perché il raffreddamento dell’asfalto ha richiesto più tempo del previsto. Per far asciugare il manto stradale, a causa della temperatura elevata, è stato necessario bagnare a lungo il tratto dove è stato effettuato l’intervento.

Aprire al traffico prima che il manto rifatto sia asciutto anche in profondità, avrebbe pregiudicato il risultato, rischiando di rovinare la stesa.