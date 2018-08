A Feletto sono in corso i lavori già programmati da CAFC spa per la riparazione della perdita all'incrocio fra le vie Pisacane e Nazario Sauro.

Il protocollo d'intervento dell'Ente gestore, al pari tutti gli altri gestori dei servizi di rete, risponde al criterio della priorità funzionale e non quella cronologica, il che implica intervenire prioritariamente laddove la perdita comporta una problematica del servizio idrico all'utenza con cali o blocchi alla regolare erogazione e alla portata dell'acqua.

Nulla di tutto questo si è verificato a Feletto i cui cittadini hanno sempre potuto usufruire del servizio regolare.

Pertanto l'intervento di ripristino era già stato programmato per la giornata odierna, lunedì 20 agosto ed entro il pomeriggio di oggi verrà risolta la perdita senza alcun disservizio.

Come sempre, le cause della perdita sono la sollecitazione del manto stradale dovuta al traffico e la nota vetustà della rete.

Le squadre CAFC e i tecnici sono sempre stati operativi e pronti ad intervenire per le emergenze anche durante la settimana di Ferragosto.