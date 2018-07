La 15esima edizione dell’Incontro Annuale dei Friulani nel Mondo ha scelto di legarsi a un anniversario importante della nostra storia: la fine della Grande Guerra che un secolo fa stravolse questa terra. E come cornice della convention l’Ente Friuli nel Mondo ha scelto un luogo simbolo di quella tragedia e una scenografia monumentale quale il Sacrario Militare di Redipuglia.

“Un luogo simbolo – ha commentato il presidente Adriano Luci - non solo per la regione e l’intera nazione che sottolinea lo stretto collegamento fra la prima Guerra Mondiale e l’emigrazione friulana. Da un lato il fenomeno che portò molti friulani a rientrare per combattere per la patria, dall’altro l’ingente flusso migratorio che costrinse molti corregionali, al termine del conflitto, a emigrare in cerca di una vita migliore”.

Il programma inizia sabato 28 luglio nella Casa della III Armata dove si svolgerà la XV Convention intitolata “Emigranti e Grande Guerra, nel segno della Pace. L’emigrazione friulana prima, durante e dopo il 1915–1918”. All’incontro, previsto alle 17, dopo il benvenuto del direttore del Sacrario Norbert Zorzitto, del sindaco di Fogliano-Redipuglia Cristiana Pisano e i saluti delle autorità, segue l’introduzione del presidente dell’Ente Friuli nel Mondo Luci. Sarà poi proiettato il docu-film “Isonzofront - La mia storia” di Massimo Garlatti-Costa e alle 18.30 seguirà la tavola rotonda moderata da Alessandro Di Giusto, vicedirettore del nostro giornale, dove interverranno lo stesso regista Garlatti-Costa, lo storico Lucio Fabi, lo storico e scrittore Giacomo Viola. Alle 21 sarà possibile assistere al concerto vocale e strumentale “Rosso Sangue - La musica nei luoghi della Grande Guerra” eseguito dal pluripremiato Coro Polifonico di Ruda diretto da Fabiana Noro nella Chiesa di Santa Elisabetta a Fogliano Redipuglia. Il concerto è dedicato a tutti friulani nel mondo nell’occasione del 65° anniversario di fondazione dell’Ente Friuli nel Mondo e sarà trasmesso in diretta da Telefriuli.

Domenica 29 avrà luogo l’Incontro Annuale dei Friulani nel Mondo che si aprirà con una Santa Messa alle 11 nella Chiesa di Santa Elisabetta con l’accompagnamento musicale del Coro Monte Sabotino. Alle 12 sarà deposta una corona ai Caduti nel Cimitero austro-ungarico di Fogliano Redipuglia. Alle 12.15 si terrà il raduno dei corregionali nella Piazza delle Pietre d’Italia con l’accompagnamento musicale del Coro Monte Sabotino e a seguire sarà deposta una corona ai Caduti sul Colle di Sant’Elia dove saranno tenuti anche i saluti delle autorità. Alle 13 si svolgerà il tradizionale pranzo sociale presso il Nord Est Mall a Ronchi dei Legionari.