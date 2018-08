Si aggrava il bilancio del crollo del ponte Morandi a Genova, che questa mattina, poco dopo le 11.30 si è sgretolato inghiottendo decine e decine di automobili e mezzi in transito lungo l'autostrada A10.



Le vittime sono 35 e si parla almeno di 15 feriti gravi. Tra questi anche una 40enne di origine triestina ma residente in Abruzzo. La donna, secondo quanto appreso, si trovava di passaggio lungo la A10. Operata d'urgenza in ospedale non sarebbe in pericolo di vita. Alle 19.30, sono più di 300 i vigili del fuoco che stanno operando con 92 mezzi sulle macerie del viadotto crollato. Inviate sezioni operative, personale Usar e cinofili da Piemonte, Lombardia, Veneto, Emilia-Romagna e Toscana.



Nel tardo pomeriggio sul luogo della tragedia, dove centinaia di vigili del fuoco, volontari e tecnici continuano a scavare nella speranza di trovare ancora qualcuno in vita, è giunto il premier Giuseppe Conte che con il sottoscegretario al Ministero delle Infrastrutture Edoardo Rixi ha compiuto un sopralluogo e seguito da vicino la vicenda.

"Prosegue il sopralluogo nella zona del disastro del Ponte # Morandi - scrive su Twitter Rixi -, ora insieme al presidente del consiglio Giuseppe Conte. # Genova".



A Genova stanno lavorando anche i cani dei vigili del fuoco che hanno operato nel terremoto in Umbria e nelle altre regioni del centro Italia. Si tratta di quattro cani e quattro conduttori dei comandi di Perugia e di Terni che daranno il cambio al colleghi quattrozampe impegnati da questa mattina nelle ricerche di vittime ed eventuali superstiti.



La Regione Friuli Venezia Giulia, poco dopo la tragedia, si è detta pronta a mettere in campo le sue forze e i propri volontari e mezzi della Protezione Civile per supportare Genova, profondamente colpita da questa tragedia. A dirlo lo stesso presidente della Regione Massimiliano Fedriga che ha contattato subito l'omologo ligure Toti. Il vicepresidente del Fvg, Riccardo Riccardi, ha invece avuto un filo diretto con la Protezione civile nazionale.



L'assessore regionale Giacomo Giampedrone ha ringraziato per gli aiuti offerti dalle altre Regioni: "Tragedia immane ma geograficamente limitata - scrive su Twitter -; Liguria ha tutti i mezzi necessari a disposizione. Ringrazio tutte le regioni che hanno offerto aiuto. Siamo però autonomi".



Crollo ponte: Pd Fvg, comunità regionale unità in cordoglio

"In questi momenti, tutta la comunità regionale deve essere unita nella solidarietà e nel cordoglio. Le donne e gli uomini del Pd Fvg si stringono a chi è stato colpito". Così il segretario regionale del Pd del Friuli Venezia Giulia, Salvatore Spitaleri, il quale ha espresso "apprezzamento per l'immediata attivazione della Protezione civile regionale, pronta a offrire soccorso nella tragedia di Genova".



IL cordoglio: anche Macron vicino al popolo italiano

"Oggi assistiamo a una tragedia immane, che lascia sgomenti e per la quale andranno verificate tutte le responsabilità. Alle famiglie delle vittime va il mio più profondo cordoglio e ai numerosi feriti, tra i quali una mia corregionale, va un abbraccio pieno di speranza". Lo afferma l'eurodeputata del Pd Isabella De Monte, commentando il drammatico crollo del ponte Morandi a Genova, che, secondo notizie di stampa, conta tra i feriti anche una donna triestina.

Secondo De Monte "è sconvolgente che in Italia, nel 2018, possano accadere simili fatti. Mi auguro che la magistratura e i tecnici possano constatare in tempi celeri le ragioni della tragedia e ogni eventuale responsabilità".

"La mia vicinanza va ai cittadini di Genova e a tutti i liguri, colpiti da un dramma immenso. Un grazie a tutti coloro che stanno lavorando intensamente per soccorrere i feriti e mettere in sicurezza l'area. E - conclude De Monte - l'augurio che chi oggi soffre negli ospedali della città possa tornare alla propria vita".



"I nostri pensieri vanno alle vittime, ai loro familiari e a tutto il popolo italiano - scrive Emmanuel Macron -‏. La Francia è vicina all’Italia in questa tragedia e rimane pronta ad apportare tutto il sostegno necessario".