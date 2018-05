“E’ di quasi mezzora il tempo che, in condizioni di normale traffico, i Vigili del Fuoco di Monfalcone impiegano per raggiungere la zona di Grado, teatro del tragico incendio. Di notte, in assenza di traffico, è verosimile ipotizzare una ventina di minuti, ma mai di meno. Sono tempi incompatibili se va a fuoco una casa o se qualcuno ha bisogno di essere salvato, e la politica non può continuare ad ignorare questo allarme che lanciamo da tempo”. Lo dichiara Damjan Nacini, segretario del sindacato autonomo dei Vigili del Fuoco Conapo per il Friuli Venezia Giulia, in riferimento all’incendio di questa notte a Grado, nel quale hanno perso la vita madre e figlio.

“Purtroppo – spiega Nacini - i Vigili del Fuoco sono previsti a Grado solo con un in modo stagionale, grazie a un finanziamento della regione e del comune, che per il 2018 consentirà di avere un servizio h24 per soli 22 giorni in alta stagione, ma è sotto gli occhi di tutti che non è una misura sufficiente per la sicurezza di Grado”.

“Faccio appello al neo governatore Fedriga affinché rappresenti a Roma questa urgenza, non solo al Dipartimento dei Vigili del Fuoco ma anche al governo che si sta per costituire. I politici devono capire che assumere Vigili del Fuoco per azzerare le carenze di organico determinate dai pesanti tagli dell’ ultimo decennio, non è una voce di costo ma è un investimento per la sicurezza dei cittadini. E con numeri maggiori, che oggi mancano, anche Grado dovrà avere la sua attenzione” conclude il sindacalista del Conapo.