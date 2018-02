A Martignacco scatta l'allarme Ufo

Un drone, un palloncino o che altro? Parliamo dello strano oggetto non identificato fotografato per caso sabato mattina da Franco Celant e da suo fratello Michele in occasione del Festival delle mongolfiere organizzato a Martignacco negli spazi dell’Ente Udine fiere.

All’inizio i due fratelli, non appena scaricate le immagini sul computer, hanno pensato si trattasse di un corpuscolo depositato sul sensore della reflex di Franco. Poi, però, visionando una fotografia dopo l’altra, si sono accorti che quella macchiolina scura che appare come una sfera se si ingrandisce la foto, si spostava in maniera del tutto indipendente nell’immagine.

Non solo. L’oggetto era presente anche nelle riprese della macchina fotografica compatta di Michele, il cui sensore difficilmente può essere sporcato. A rendere davvero singolare questa inspiegabile presenza anche la circostanza che nessuno dei presenti, inclusi i due fotografi, si siano accorti di nulla nel corso dell’evento, nonostante le condizioni meteo eccellenti.

L’ipotesi che si tratti di un pallone sonda sembra esclusa dal fatto che l’oggetto, delle dimensioni apparenti poco più grandi di un pallone da basket, si muovesse anche orizzontalmente, mentre anche la possibilità che si tratti di un drone sembrerebbe cadere dato che non sono visibili sistemi di propulsione.

A questo punto c’è già chi parla di un avvistamento Ufo a Martignacco, in pieno giorno.