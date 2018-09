Sabato 15 Settembre, a Pagnacco, saranno ricordati i Cittadini, i Soldati, i Patrioti Caduti nei lager nazisti e nella guerra di Liberazione ed in particolare Gino Sant “Belpasso” di 13 anni, il più

giovane partigiano caduto in Friuli.

Alle 17, ritrovo presso il monumento ai Caduti in via Castellerio, a Pagnacco. Seguirà la deposizione della corona e il corteo che si muoverà verso il Parco della Resistenza dove sarà deposta una corona. Oltre al saluto del Sindaco di Pagnacco Luca Mazzaro e dell'Anpi rappresentato da Adriano Bertolini, don Pierluigi Di Piazza del Centro Balducci di Zugliano terrà l'orazione ufficiale. Alla cerimonia partecipa il Coro Popolare della Resistenza di Udine. Il corteo si sposterà poi verso il Cimitero Comunale per la posa di mazzi di fiori.