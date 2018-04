A Pasquetta i negozi della grande distribuzione, nella maggior parte dei casi, rimarranno aperti. “Anche quest’anno si ripropone una problematica che deve trovare quanto prima una soluzione", spiega il segretario della Fisascat Cisl di Udine, Diego Marini, dopo aver constatato che, nei giorni scorsi, nei supermercati si sono raccolte le adesioni dei lavoratori disposti a essere presenti lunedì 2 aprile.

“Vogliamo ricordare ai dipendenti – continua Marini - che non c’è l’obbligo del lavoro festivo e lo faremo attraverso una sorta di volantinaggio e di comunicazioni via web. Se questa deve essere l’abitudine, è meglio puntare a una contrattazione di secondo livello per stabilire indennità adeguate".

Secondo l’osservatorio della Fisascat, le aperture festive non hanno procurato né nuovi introiti né un aumento dei posti di lavoro. L’unica conseguenza è un incremento dei costi di gestione aggiuntivi. Marini ricorda che, in base a una sentenza della Cassazione di Torino, i lavoratori non sono obbligati a dare la loro adesione. A livello nazionale, il sindacato sta cercando di arginare il tentativo della grande distribuzione di siglare un contratto nel quale il lavoro festivo sia riconosciuto come ordinario e privo di maggiorazioni.