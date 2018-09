L’Angelo di Premariacco è prossimo a riprendere il proprio posto alla sommità del Campanile. Era stato rimosso con l’ausilio di due importanti gru il 26 maggio 2017, a causa di una seria compromissione statica del perno girevole di ancoraggio, rilevata in occasione di una verifica tecnica ai parafulmini.



A seguito di questa rimozione la Parrocchia di Premariacco ha ritenuto opportuno provvedere ad un intervento di restauro della scultura, preceduto da un’accurata analisi dello stato conservativo. Le analisi e il restauro sono stati affidati alla ditta Laar di Udine. La Sovrintendenza ai Beni Culturali del Friuli Venezia Giulia ha supervisionato gli interventi. I costi sono stati sostenuti in toto dalla Parrocchia, che ha fatto fronte all’impegno grazie al significativo contributo concesso del Comune di Premariacco.



L’opera di restauro si è svolta all’interno dell’Antica Chiesa di San Silvestro Papa e i cittadini interessati ne hanno potuto visionare e seguire dal vivo le varie fasi. I lavori si sono conclusi nel mese di agosto 2018 e il riposizionamento della scultura alla sommità del campanile avverrà entro la fine di settembre 2018.



Per questa speciale occasione la Parrocchia di Premariacco organizza una serata d’incontro volta ad illustrare il restauro della scultura e a presentare le ricerche storiche svolte in particolare sui documenti presenti presso il proprio archivio parrocchiale.



Antica Chiesa di San Silvestro Papa - Premariacco

Sabato 15 settembre 2018 – ore 20.45

L’Angelo del Campanile di Premariacco

Storia e Restauro di una pregevole opera di devozione e arte

Incontro a cura della Parrocchia di San Silvestro Papa di Premariacco



Relazioni al restauro a cura di Domenico Ruma – L.A.A.R. Udine

Relazioni storiche a cura di Elisa Morandini e Cristina Moschioni

Al termine Monsignor Pietro Moratto presiede la Benedizione dell’Angelo.