E’ mancato solo un numero per centrare il Jackpot in Friuli Venezia Giulia: si fa festa però, come riporta Agipronews, a Sistiana, dove al Bar Inter (via Sistiana 47) è stato realizzato un doppio 5 da 27mila euro, mentre altro colpo da 13mila euro è finito a Udine (Bar Milanese in via Aquileia 38). Il 6 adesso mette in palio 49,5 milioni di euro, secondo Jackpot in palio più alto in Europa e ventesimo nella storia del gioco. L’ultima sestina vincente è stata realizzata lo scorso 23 giugno con 51,3 milioni distribuiti in tutta Italia grazie a un sistema da 45 quote. In Friuli Venezia Giulia l’ultimo Jackpot è invece quello da 53 milioni di euro realizzato a marzo del 2013 a Palazzolo dello Stella (Udine).