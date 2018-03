È imminente l’apertura del ponte girevole di Grado. Dopo mesi di lavori e di attesa, finalmente il manufatto, posizionato, pitturato e coperto dalla coltre di cemento può cominciare a funzionare. Inizialmente sarà aperto solamente per le automobili e per qualche giorno, per facilitare l’arrivo di turisti e visitatori nel periodo pasquale, periodo che notoriamente attira molti clienti per l’Isola. Poi, a data da destinarsi, sarà nuovamente richiuso per qualche giorno per consentire al cantiere di concludersi con gli ultimi ritocchi, vale a dire il collaudo del meccanismo rotante.

Ieri, poi, l’ultima prova di carico prima dell’apertura, con alcuni camion giunti appositamente per testare la tenuta del ponte. Predisposta anche la pista ciclabile, presente per ora solo sul tratto del ponte, ma per il suo completamento, e la creazione, dunque, di una pista intera che colleghi Grado alla pista già presente sulla Regionale 352 il comune ha ricevuto un finanziamento di oltre due milioni di euro da parte della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia. “Sarebbe stato un’assurdità realizzare il nuovo manufatto senza tale predisposizione” sottolinea l’assessore ai lavori pubblici Fabio Fabris. “La pista da realizzarsi sarà costruita con struttura indipendente da quella del ponte”, conclude Fabris, “e correrà parallelamente a questo, raccordandosi poi con quella sul tratto girevole”. Per questi lavori, però, sarà necessario aspettare ancora qualche anno.