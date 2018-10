Accoltellamento nella notte nel parcheggio del Gervasutta di Udine. Un ragazzo di 21 anni, originario del Bangladesh, ma residente in Friuli, è stato ritrovato in una pozza di sangue. L’aggressione risale alle 4 di questa notte. Il giovane aveva profonde ferite al torace e adesso lotta tra la vita e la morte.

E’ stato un passante a far scattare l’allarme, chiamando il 112. Sul posto il personale del 118, che ha soccorso il ragazzo e lo ha trasportato in ospedale a Udine, dove è stato sottoposto a un delicato intervento chirurgico, mentre i Carabinieri si sono messi subito al lavoro per cercare di individuare il responsabile e chiarire esattamente la dinamica.