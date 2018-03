Era da tempo separato dalla moglie, che, nel 2016, l’aveva accusato di maltrattamenti. Tra qualche mese, quei vecchi episodi di violenza sarebbero tornati a galla in tribunale. Proprio in vista dell’udienza, l’uomo – un 30enne sudamericano residente a Udine – aveva chiesto d’incontrare la donna, sua connazionale, per convincerla a 'ritrattare' la sua versione dei fatti davanti ai giudici. La discussione, però, era ben presto degenerata e il marito aveva fatto ricorso alle mani per farle cambiare idea.

Per questo, l’uomo è stato indagato per lesioni, violenza privata e intralcio alla giustizia. E la Questura di Udine gli ha notificato il divieto di avvicinamento nei confronti della moglie.