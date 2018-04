A partire dal 1° luglio 2019 il mercato di Maggior Tutela, ovvero quello che include i fornitori che aderiscono alle condizioni stabilite dall’Autorità per l’Energia Elettrica e il Gas, cesserà di esistere. Tutte le aziende attive nel mercato libero avranno quindi più autonomia decisionale, soprattutto nella scelta dei prezzi da applicare all’energia fornita.



Si tratta di uno passaggio storico in quanto la maggioranza degli italiani (circa 20milioni di clienti domestici) hanno ancora all’attivo la tariffa di Maggior Tutela e dunque non sono ancora passati a un’offerta del mercato libero. Tutti questi consumatori, dunque, dal 2019 saranno “costretti” a scegliere una tariffa del mercato libero e, dato che si tratta di persone che non hanno mai avuto a che fare con altre tariffe diverse da quella di Maggior Tutela, la confusione potrebbe essere molta.



Il rischio è quello di vedersi attivata “d’ufficio” la tariffa del servizio di “Salvaguardia”, in vigore per i consumatori privati dopo l’abolizione della Maggior Tutela, con la conseguenza di ricevere bollette molto più salate rispetto alle opportunità che il mercato libero prevede.



Per aiutare il consumatore in questa fase di passaggio, SosTariffe.it ha pubblicato una serie di contenuti e risorse utili a chiarire gli aspetti salienti del passaggio che porterà molte famiglie italiane a fare i conti con le tante offerte del mercato libero di energia elettrica e gas che già oggi sono disponibili.



Il popolare portale di confronto di utenze domestiche e servizi finanziari ha predisposto un’area, sul proprio sito, dove sono costantemente aggiornati e pubblicati contenuti e risorse in grado di aiutare i consumatori a risolvere qualsiasi dubbio sul mondo dei servizi di energia elettrica e gas.



All'interno di ogni contenuto è possibile chiedere e ottenere una consulenza telefonica gratuita per parlare con un esperto, incaricato da SosTariffe.it, che si occuperà di fornire informazioni utili sulle tematiche affrontate.



Rimangono sempre attive e aggiornate le pagine dei comparatori dedicati alla comparazione delle migliori offerte per energia elettrica (https://www.sostariffe.it/energia-elettrica/) e gas (https://www.sostariffe.it/gas/).



La sezione è consultabile a questo link: https://www.sostariffe.it/energia-elettrica-gas/in-evidenza/