Sono stati arrestati e portati in una comunità per minori i due ragazzi di 16 anni residenti in provincia di Udine che, nella notte tra il 15 e 16 luglio, hanno picchiato con una violenza inaudita un giovane veneto sulla spiaggia di Lignano.

Gli agenti della Squadra Mobile di Udine, coordinata dal vicequestore aggiunto Massimiliano Ortolan, hanno eseguito ieri un'ordinanza emessa dalla Procura dei Minori di Trieste che ha disposto il loro fermo. I poliziotti li hanno raggiunti a scuola, a Udine, e li hanno portati in due distinte comunità per minorenni, fuori dal territorio provinciale. I giovani rimarranno in struttura per tre mesi.

La loro 'bravata' si era consumata sulla spiaggia ed era stata immortalata in un brutale video, diffuso in rete, nel quale si vede la vittima sanguinante e i due adolescenti che intimano: "Dammi il tuo telefono e i soldi. Ti uccido".

Proprio grazie a quel filmato, la Polizia era riuscita a ricostruire tutta la vicenda, risalendo ai responsabili che, una settimana fa, erano stati formalmente denunciati per rapina e lesioni in concorso.

Il pestaggio aveva fruttato cento euro e lo smartphone della vittima, costretta a ricorrere alle cure del pronto soccorso. Le ferite, in varie parti del corpo e al volto, avevano richiesto un intervento chirurgico alla mandibola, provocando al giovane veneto conseguenze serie, sotto il profilo psicologico e fisico, visto che il ragazzo rischia danni permanenti all'udito. La sua prognosi, insomma, rimane ancora aperta, a quasi due mesi da quella terribile aggressione.