Da anni l’Isonzo è ritrovo per i richiedenti asilo ospitati al Cara di Gradisca d’Isonzo. Ma le amministrazioni comunali di Sagrado e Gradisca hanno congiuntamente deciso di intervenire, assieme alla prefettura e alle forze dell’ordine, per sgomberare definitivamente l’area. Due le ordinanze emesse dai comuni. “La prima” racconta il sindaco di Gradisca, Linda Tomasinsig, “riguarda la zona nella quale si stanno effettuando le operazioni di rimozione e pulizia dove i richiedenti asilo cucinavano, accendevano fuochi e bivaccavano, mentre la seconda il divieto di costruire bivacchi del genere, accendere fuochi e abbandonare rifiuti. Vogliamo preservare queste zone, evitando che si protraggano questi atteggiamenti”.

Un’operazione dove i vari attori in campo hanno deciso di unire le proprie forze, dall’amministrazione comunale a quella regionale, dalla prefettura a tutte le forze dell’ordine, che collaborano da ieri e continueranno per tutta l’estate sia per sgomberare l’area che per mantenerla pulita. “Ci auguriamo di poter, nei prossimi mesi, vedere la situazione realmente modificata nella nostra città. Sappiamo che dovranno essere ridotti i numeri del Cara e, congiuntamente, anche il superamento della struttura. Chiediamo anche alla nuova amministrazione di supportare il comune di Gradisca in questa nostra richiesta” conclude il sindaco.

“Era una situazione da risolvere da tempo” spiega il prefetto Massimo Marchesiello, “però ora era necessario ripulire la zona”. Non ci sono stati particolari scontri durante le operazioni, rassicura lo stesso Marchesiello, anche se la domanda che tutti si pongono è il perché i richiedenti si siano recati per anni in quei luoghi. Assenza di luoghi o attività nel Cara? “E’ una domanda che ci siamo fatti un po’ tutti nella gestione dell’emergenza e della situazione degli asilanti” ammette il prefetto “il Cara è una struttura importante con degli spazi comuni dove i richiedenti asilo potrebbero convivere. Ma siamo in una situazione dove per abitudine i richiedenti asilo cercano altri spazi e altri luoghi”. “L’obiettivo è quello del ridimensionamento nei limiti dell’accoglienza diffusa, nei limiti che la Provincia di Gorizia si aspetta. Il lavoro funziona, anche grazie all’ufficio immigrazione. Il fenomeno per ora è abbastanza controllato” conclude.