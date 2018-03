Dopo il lancio del Bando Welfare, il 17 gennaio presso la sede della Fondazione, e del Bando Istruzione, il 22 febbraio presso la sede della Regione in Via Sabbadini, parte ora il terzo bando 2018: il Bando Restauro, anch’esso dotato di un budget di 600 mila euro grazie al contributo di Intesa Sanpaolo.

La presentazione è avvenuta oggi presso la Casa dello Studente di Pordenone, alla presenza di Sergio Bolzonello, vice presidente Regione, Elisabetta Francescutti, funzionaria della Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio Fvg, delegata dal Soprintendente Corrado Azzollini, di Renzo Simonato, Direttore Regionale Intesa Sanpaolo Veneto Friuli Venezia Giulia Trentino Alto Adige e Giuseppe Morandini, Presidente della Fondazione Friuli, a testimonianza della stretta e fattiva collaborazione tra le diverse Istituzioni pubbliche e private del territorio.

Il Bando Restauro si rivolge a istituzioni o enti pubblici; enti religiosi; fondazioni e associazioni legalmente riconosciute senza scopo di lucro; associazioni iscritte al Registro Regionale delle organizzazioni di volontariato e/o delle associazioni di promozione sociale, solo nel caso di interventi in centri di aggregazione sociale e culturale.

Inoltre quest’anno si è voluto dedicare attenzione anche al restauro di immobili vincolati e al recupero di edifici da adibire a centri di aggregazione sociale e culturale.

L’intento è quindi quello di operare in continuità nella tradizionale valorizzazione e recupero di beni storico artistici (da quest’anno anche immobili), ma anche, e in questo consiste la novità più rilevante del bando, di favorire il recupero dei luoghi di aggregazione dei giovani e degli anziani, in risposta a un bisogno che emerge in maniera forte e chiara dalla nostra comunità.

Il Bando Restauro intende finanziare le seguenti tipologie di intervento:

1) manutenzione, protezione, restauro e valorizzazione di beni mobili culturali (statue, pale, beni librari, etc.) sottoposti alla tutela del d.lgs. n. 42 del 22 gennaio 2004; apparati decorativi di pregio (affreschi, decorazioni di pavimentazioni, etc.) presenti in edifici sottoposti a vincoli di tutela ex d.lgs. n. 42 del 22 gennaio 2004.

2) ristrutturazione edilizia, manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo di beni immobili sottoposti a vincoli di tutela ex d.lgs. n. 42 del 22 gennaio 2004;

3) ristrutturazione edilizia, manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo e ampliamento di beni immobili da adibire a centri di aggregazione sociale e culturale.

E’ consentito presentare esclusivamente una richiesta nell’ambito di una sola delle tipologie sopra indicate.

Le istanze pervenute entro i termini previsti saranno soggette a una selezione, in modo comparato secondo criteri prestabiliti e indicati nel bando. A conclusione della procedura di selezione, sul sito della Fondazione www.fondazionefriuli.it verrà reso pubblico l’elenco dei progetti selezionati. I beneficiari dovranno avviare i lavori di restauro entro un anno dalla notifica dell’assegnazione del contributo e concluderli entro 18 mesi dal loro inizio.

Il Bando ha una dotazione complessiva di euro 600.000 e le iniziative progettuali devono presentare un significativo cofinanziamento dei costi complessivi.

Il testo integrale del bando e la modulistica sono disponibili sul sito www.fondazionefriuli.it. Per info è possibile contattare la Fondazione al numero 0432/415811.

La richiesta di contributo dovrà essere presentata esclusivamente compilando l’apposito modulo ROL presente sul sito della Fondazione Friuli e dovrà essere presentata improrogabilmente entro il 20 aprile 2018.