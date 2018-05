Il maltempo che nelle ultime ore si è abbattuto sul Pordenonese ha creato qualche disagio e danni anche in città. Un albero del giardino della scuola primaria Gabelli di Pordenone, infatti, minacciava di cadere addosso all'edificio. Il personale scolastico ha così contattato il Comando provinciale dei vigili del fuoco e tagliato l'albero che era alto una trentina di metri. Sul posto anche la Polizia locale per regolare il traffico, visto che per consentire le operazioni è stato necessario chiudere la strada.