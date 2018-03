Aldi, la multinazionale attiva nel settore della grande distribuzione organizzata, continua il suo piano di aperture nella nostra regione. Il gruppo, infatti, oggi ha tagliato il nastro in due nuovi punti vendita, a Manzano e Reana del Rojale.

A Manzano il nuovo negozio sorge in via del Cristo 1. Il punto vendita presenta un’area vendita di oltre 1.300 metri quadri. Gli allestimenti, moderni e luminosi, rendono ogni prodotto visibile e facilmente fruibile mentre l’area esterna, di oltre 3.600 metri quadri, ospita un ampio parcheggio di 94 posti auto. L’edificio dispone di un impianto fotovoltaico da oltre 85 kWp. L’arrivo del brand sul territorio ha permesso l’assunzione di 17 collaboratori che opereranno all’interno di un concept store moderno, realizzato appositamente per il mercato italiano.

A Reana il punto vendita di via Nazionale 21 ha permesso l’assunzione di 16 collaboratori; presenta un’area vendita di oltre 1.400 metri quadri. Gli allestimenti, moderni e luminosi, rendono ogni prodotto visibile e facilmente fruibile mentre l’area esterna, di oltre 13.800 metri quadri, ospita un ampio parcheggio di 67 posti auto.

Lo store concept Aldi presenta un design sviluppato ad hoc per l’Italia. Particolare attenzione è stata dedicata all’ampio reparto ortofrutta che prende spunto dai mercati rionali ed è già visibile dall’esterno grazie alle grandi vetrate del negozio. In un’ottica di maggior personalizzazione dell’esperienza di acquisto, il “Banco dei Sapori” rappresenta l’inizio di un importante progetto dedicato alla gastronomia regionale, mentre l’accogliente vinoteca consente al cliente di scegliere le proprie bottiglie di vino tra una selezione accurata e di qualità. Inoltre “Pan del Dì”, l’area pensata per il pane e i prodotti da forno, è affiancata dal corner “Caffè Al Dì” per regalarsi una pausa sorseggiando un caffè. Un ampio spazio del negozio, infine, è dedicato ai prodotti in promozione: due volte a settimana, il lunedì e il giovedì, Aldi propone una variegata offerta di articoli promozionali sempre nuovi a prezzi imperdibili.

L’ingresso di Aldi in Italia avviene nel segno di una grande attenzione per la ricchezza e la cultura enogastronomica del nostro Paese: l’assortimento alimentare appositamente pensato per la clientela italiana, infatti, è composto per il 75% da prodotti che nascono dalla collaborazione con fornitori italiani selezionati.

Oltre ad avere un forte legame con il territorio e con le eccellenze italiane, l’offerta commerciale di Aldi punta sulla qualità, sulla convenienza e sulla freschezza dei propri prodotti con oltre 100 referenze tra frutta e verdura.