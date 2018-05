Questa mattina, in occasione dell’inaugurazione della Cittadella della Protezione Civile dell’Associazione Nazionale Alpini, taglio del nastro effettuato dal Coordinatore Nazionale della protezione civile ANA Gianni Gontero, e dal Presidente Nazionale Sebastiano Favero, ha preso il via la 91esima adunata nazionale delgi alpini a Trento.



“Tutto si perde con la guerra! Tutto si guadagna con la pace!”. Con questa frase di Papa Francesco il Comitato Organizzatore ha voluto dare un segnale forte con l’organizzazione, dedicandola a tutti i caduti, qualunque fosse la divisa indossata.

Una frase che il Papa ha voluto condividere con le penne nere trentine, benedicendo simbolicamente lo speciale folder ideato per l’occasione. Si tratta di un pieghevole contenente il francobollo di Papa Francesco e l’annullo postale del Vaticano, decorato con le immagini di due luoghi simbolo, molto cari al Trentino, che parlano in maniera universale di pace.



Da una parte la chiesetta di Santa Zita a Passo Vezzena, costruita dagli austriaci nel 1917 e ricostruita dagli alpini nel 2008 in ricordo di tutte i caduti come anelito di pace e fratellanza. Dall’altra la Campana dei Caduti di Rovereto, Maria Dolens, realizzata fondendo assieme il bronzo dei cannoni delle 19 Nazioni partecipanti al Primo conflitto mondiale, che ogni sera al tramonto risuona con i suoi cento rintocchi di pace.



L’atmosfera si sta scaldando e la località trentina si sta preparando all’evento con i primi arrivi anche dal Friuli Venezia Giulia avvenuti fra ieri e questa mattina. Si calcola che le penne nere a sfilare nel pomeriggio di domenica dovrebbero essere circa 9 mila.

Molti hanno approfittato dell’occasione per farsi qualche giorno nella valle del fiume Adige e perché non allungare alla vicina Valsugana.



Telefriuli proporrà le immagini dell’adunata dalle 9.45 alle 11.30 di domenica e nel pomeriggio ci saranno numerosi collegamenti all’interno della trasmissione Poltronissima. Insomma, a Trento i numeri sono assicurati, a 95 chilometri di distanza si spera che i numeri li faccia l’Udinese con la squadra scaligera oramai retrocessa.