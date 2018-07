Martedì difficile per il traffico come sempre ormai, visto che si tratta della giornata in cui, sul territorio del Friuli Venezia Giulia e del Veneto, arrivano in massa i mezzi pesanti partiti da Russia, Ucraina, Bielorussia.

Il traffico merci proveniente dal Centro Europa, infatti, arriva il lunedì, mentre il giorno successivo tocca ai mezzi pesanti in arrivo da più lontano. Il risultato è l’accumulo e, di conseguenza il congestionamento dell’autostrada.

E infatti anche oggi è stata una mattinata caratterizzata da code di mezzi pesanti. Fin dalle prime ore del mattino, si sono verificate congestioni in alcuni punti della rete autostradale di Autovie Venete. In particolare la A4 è stata interessata da rallentamenti fra San Giorgio di Nogaro e Portogruaro in direzione Venezia e fra Latisana e San Giorgio in direzione Trieste.

Le code si sono formate anche in entrata alla barriera di Trieste Lisert, sempre in direzione Venezia. Lungo la A23, i transiti – che non accennavano a calare fra Udine Sud e il bivio A4/A23 (nodo di Palmanova) in direzione bivio A4 si sono trasformati in una lunga colonna che avanzava lentamente. Code anche in A57 Tangenziale di Mestre fra il Terraglio e il bivio A57/A27.

Un tamponamento fra un’auto e un camion, accaduto in A4, verso le 9.30, fra San Giorgio e Latisana in direzione Venezia ha ulteriormente congestionato la viabilità causando code fra Villesse e Latisana in direzione Venezia e rallentamenti per curiosi fra Latisana e San Giorgio nella direzione opposta.

Il sinistro – che non ha avuto conseguenze per le persone – ha richiesto la chiusura momentanea dell’entrata (riaperta alle 11) di San Giorgio in direzione Venezia. In questo tratto il traffico è stato fatto scorrere lungo la corsia di sorpasso. Sul posto sono intervenuti il personale di Autovie, la Polizia Stradale e i soccorsi meccanici.

Alle 12.30 lunghe code insistono ancora in A4 fra Villesse e San Giorgio di Nogaro in direzione Venezia e fra Sistiana e la barriera di Trieste Lisert, sempre in direzione Venezia, così come in A23 tratto dove la situazione non è mai cambiata.