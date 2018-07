Nuova truffa ai danni di un anziano friulano. Nel mirino, dopo Mortegliano e Pavia di Udine, il comune di Lestizza. Oggi un 84enne di Galleriano ha ricevuto la visita di due persone, che impersonavano i ruoli, rispettivamente, di un tecnico dell'acqua e di un agente della Polizia locale.

I due - con la scusa di un controllo sulla rete idrica – sono riusciti a entrare in casa. Mentre il primo trafficava con i tubi, il secondo si è informato con l'anziano per capire dove nascondesse soldi e preziosi, con la scusa di metterlo in guardia da possibili furti.

Peccato che, non appena scoperto il punto in cui si trovavano i valori, sia stato proprio il finto vigile a prelevare i gioielli di famiglia, per un valore di 7mila euro, prima di farsi alla fuga con il complice.

Solo a distanza di qualche tempo l'84enne ha realizzato d'essere stato raggirato, sporgendo denuncia ai Carabinieri. Ora i militari stanno cercando di capire se i due malviventi siano gli stessi che avevano colpito nei giorni scorsi.