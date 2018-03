Avevano compiuto una lunghissima serie di truffe ai danni di persone anziane tra Padova, Vicenza e Pordenone. Ma, alla fine, sono stati arrestati proprio grazie a un’arzilla vecchietta padovana. La signora, una 74enne di Piove di Sacco, aveva partecipato a un incontro tenuto dai Carabinieri patavini proprio per fornire agli anziani gli strumenti per difendersi da malintenzionati.

La donna ha imparato decisamente bene la 'lezione' e, quando si è trovata di fronte ai due truffatori, non ha esitato a chiamare i militari che, grazie alla sua pronta segnalazione, sono riusciti a cogliere in flagranza Antonio Rubino, 27 anni, e Salvatore D'Abundo, 39, entrambi di Napoli.

I due, che si spacciavano per avvocati, usando i loro 'argomenti' per farsi consegnare i soldi, dovranno rispondere di almeno 12 colpi, tra maggio a ottobre dello scorso anno, alcuni dei quali compiuti anche nel Friuli Occidentale, per un bottino complessivo di oltre 70mila euro.