Tragedia a Trieste, dove poco dopo le 15 il corpo di un uomo di circa 75 anni è stato notato in mare, nella zona di viale Miramare, vicino all'Old wild west.

Immediati i soccorsi da parte delle persone che hanno dato l'allarme e che prontamente si sono tuffate in mare per riportarlo a riva. Inutili i soccorsi e le avanzate manovre di rianimazione da parte dei sanitari del 118 giunti sul posto.

Sul luogo del rinvenimento sono intervenuti la Capitaneria di porto, Polizia di stato, Vigili del fuoco, oltre al personale sanitario.