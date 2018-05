Si è conclusa questa mattina a Roma, con l'incontro con il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, la pedalata a ricordo delle vittime della strage di Dacca, i due friulani Cristian Rossi e Marco Tondat, ma anche Nadia Benedetti, Claudio Cappelli, Vincenzo D'Allestro, Simona Monti, Maria Riboli, Claudia D'Antona e Adele Puglisi.

Nel Giorno della memoria dedicato alle vittime del terrorismo, undici ciclisti, dal Friuli e dalla Campania, sono stati accolti dal Capo dello Stato, indossando una maglia simbolo di amore e ricordo. L'evento, che ha visto tra le promotrici la sorella di Rossi, Cristina, è nato dalla voglia di portare in giro per le strade italiane il ricordo di un avvenimento che è già remoto passato per una società che facilmente dimentica.

La spedizione era partita mercoledì 2 maggio da Forni Di Sopra con una prima tappa conclusasi a Reana, paese natale di Cristian Rossi. Il giorno dopo il passaggio a Cordovado per ricordare Tondat e poi ancora altre tappe nei paesi di origine delle altre vittime, fino ad arrivare alla capitale e all'emozionante cerimonia al Quirinale, dove Mattarella ha commemorato tutte le vittime e ha sottolineato il valore della "democrazia, come migliore antidoto contro la violenza, la sopraffazione, a tutela della vita e della persona".