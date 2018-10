In Friuli per lavoro, un artigiano di Rovigo è stato denunciato per furto aggravato dalla polizia di Stato di Cividale per aver rubato il borsello al cliente in un bar di San Pietro al Natisone. Il ladro è stato controllato mentre era ancora alloggiato nelle Valli del Natisone; il borsello è stato recuperato e restituito. Per l’artigiano è scattato il foglio di via per tre anni dal comune di San Pietro.