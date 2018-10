Doppio assalto al bancomat nella notte, nella Bassa Friulana. Due i boati uditi dai residenti a Latisana e a Palazzolo dove, tra le 2 e le 3.30 di sabato 20 ottobre. In azione una banda di malviventi che ha colpito in due distinti istituti di credito. Il primo a finire nel mirino dei ladri è stata la filiale della Bcc di Palazzolo dello Stella, in via Nazionale, nell'area del polo commerciale Stella, dove sono intervenuti i Vigili Notturni di Udine. Testimoni hanno visto fuggire a tutto gas una berlina scura. I danni sono ingenti e sono in corso di quantificazione da parte dei carabinieri della stazione di Palazzolo e del Norm della Compagnia di Latisana. Subito dopo il secondo colpo, a Latisana, alla Banca di Cividale, in viale della Stazione, con lo stesso modus operandi. La banda ha fatto detonare lo sportello, rubando l’interno contenuto della cassa. Anche in questo caso i danni sono ancora da quantificare.