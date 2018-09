L’ultima in ordine di tempo è la protesta per difendere il torrente Pesarina, ma sono moltissimi i corsi d’acqua sui quali incombe la spada di Damocle dell’ennesima derivazione. Nel caso del torrente Leale la ditta che ha chiesto di realizzare la centralina idroelettrica ha presentato controdeduzioni allo stop imposto nel marzo di quest’anno dagli uffici regionali, anche alla luce dell’istituzione di un biotopo per la protezione di alcune specie di elevato valore. Ora si tratta di vedere se l’insistenza di chi chiede la concessione a derivare darà i suoi frutti o se questo angolo incantevole del Friuli sarà definitivamente salvo.

Rischia grosso anche il Rio Zolfo nella Val canale, per la cui difesa si sono mobilitati la Comunità di Bagni di Lusnizza e il Consorzio vicinale “Nachbarschaft Lussnitz” in trepida attesa di cosa sarà deciso il prossimo 7 ottobre giornata fissata dalla Direzione ambiente ed energia per la Conferenza di servizi decisoria che sarà decisiva. In quella sede infatti si deciderà se accogliere la domanda di autorizzazione per la costruzione e l’esercizio di un nuovo mini impianto idroelettrico ad acqua fluente sul corso d’acqua che secondo gli oppositori devasterebbe il piccolo rio. Nel piccolo bacino, che non raggiunge i 5 kmq, è presente già una centralina di 97 Kw e, mentre questa seconda centralina, a valle di quella esistente, produrrebbe circa 32 Kw nominali, ed è proposta dalla società privata Basso Zolfo Srl. Tutto questo in prossimità del centro abitato e del famoso Chiosco dell’acqua solforosa, che rende Bagni conosciuto a molte persone in tutta la regione.

Salendo verso nord c’è poi una nuova centralina idroelettrica a fusine il cui iter procede nonostante le numerose perplessità sollevate dall’Arpa e dal Servizio Paesaggio e Biodiversità della Regione, tra cui la mancata segnalazione della presenza della lontra, chiedendo quindi integrazioni al proponente. Alla fine la stessa Regione ha fornito poi parere favorevole pur con alcune prescrizioni per un progetto che porterà via la maggior parte dell’acqua dell’emissario del lago per un tratto di mezzo chilometro, con buona pace di fauna ittica (tra cui anche il gambero di fiume) e dell’ecosistema.