Tra le quattro vittime dell'attentato terroristico di Trèbes, in Francia, c'è anche Christian Medves, 50enne di origini friulane. Suo padre Andrea era partito da Stermizza, in comune di Savogna, negli Anni '50 per emigrare in Francia, ma Christian tornava spesso nelle Valli del Natisone, che ora piangono per il suo tragico destino.

Medves, padre di due figli e che a breve sarebbe diventato nonno per la seconda volta, era molto conosciuto nella località del Sud della Francia; amava lo sport ed era il responsabile del reparto macelleria del supermarket Super U, dove il 26enne marocchino Redouane Lakdim ieri ha compiuto la strage rivendicata dall'Isis.

Prima di raggiungere il negozio, il giovane attentatore, che era stato schedato come a rischio di radicalizzazione, ha fermato un'auto lungo la strada nazionale 113 e ha sparato al conducente, uccidendo l'altro uomo che si trovava sul sedile del passeggero. Poi ha raggiunto la caserma della Polizia e ha aperto il fuoco contro alcuni degli agenti. Quindi, si è dato alla fuga fino al supermercato, dove entra sparando e gridando "Allah Akhbar", "sono un soldato dell'Isis, pronto a morire per la Siria". Uccide sul colpo un cliente e Medves, che si trovava dietro il bancone della carne. Nel punto vendita si scatena il panico, mentre Lakdim continua a fare fuoco, ferendo altre 10 persone.

La gendarmeria a quel punto interviene e riesce a liberare tutte le altre persone presenti, salvo una donna, presa come ostaggio dall'attentatore. A quel punto Arnaud Beltrame, a capo della squadra, si offre al posto della donna. La situazione degenera e, durante un'irruzione delle teste di cuoio, l'attentatore viene ucciso, mentre il gendarme eroe Beltrame viene ferito gravemente. Morirà qualche ora più tardi per le gravissime ferite riportate.