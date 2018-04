Altro salvataggio effettuato a Monfalcone da una guardia giurata dell’Italpol. Dopo il bimbo di due anni che qualche giorno fa rischiava di essere travolto da un’auto dopo essere fuggito alla vigilanza dei genitori, nel primo pomeriggio di oggi nuovo intervento di un agente. E’ accaduto in via Cosulich dopo un tamponamento.

Un agente che si trovava su un autobus dell’Apt di Monfalcone in servizio di vigilanza, ha notato l’urto fra un’auto e un pick up. La golf dopo l’impatto ha preso fuoco. La guardia giurata non ci ha pensato due volte: è sceso dalla corriera e, con un estintore, ha cercato di spegnere l’incendio.

Sul posto, poi, sono intervenuti i Carabinieri, fino all’arrivo dei Vigili del fuoco. La donna fortunatamente non ha riportato conseguenze, grazie alla prontezza dell’agente.