Nel settembre dello scorso anno ha ufficialmente aperto i battenti l’Autorità unica per i servizi idrici e i rifiuti (Ausir) presieduto da Nicola Turello, sindaco di Pozzuolo, con alle spalle una lunga esperienza come presidente di A&T 2000 dal 2005 al 2009.



Si tratta di una riforma importante, inutile dirlo (sulla quale si è spesa parecchio l’assessore regionale all’Ambiente Sara Vito), perché uno dei problemi quando si parla di trattamento dei rifiuti e la capacità di fare sistema come ci hanno detto vari interlocutori, tanto più che oggi sulla scena regionale operano diversi attori, ciascuno con logiche e sistemi peculiari.

Servirà del tempo per vedere i primi frutti del nuovo governo del settore, anche perché il nuovo ente non solo deve strutturarsi dal punto di vista operativo, ma dovrà acquisire tutte le informazioni utili per comprendere quali strategie adottare.



“L’Ausir - ci ha confermato Turello - sarà impegnato nei prossimi mesi in un’intensa attività di raccolta e valutazione dei dati raccolti sul territorio, per avere ben chiara la situazione esistente. Solo allora potremo avviare una riflessione su quali possano essere le scelte da compiere. Partiamo in pratica da zero, perché finora ognuno in regione è andato per conto suo, mentre ora la logica sarà inversa, ovvero il ragionamento sarà fatto sull’intero Fvg e nella direzione di giungere all’obbiettivo i chiudere il ciclo all’intero dei nostri confini. Servirà comunque del tempo per ottenere risultati tangibili, anche perché gli affidamenti e le convenzioni in essere tra gestori e Comuni resteranno in vigore fino alla loro scadenza naturale. In certi casi parliamo del 2030”.

Certo 12 anni sono parecchi, tanto più che



nello stresso lasso di tempo il mondo è radicalmente cambiato anche quando si parla di smaltimento dell’immondizia e dunque la grande sfida del nuovo organismo sarà di riuscire a guidare il settore pur dovendo fare i conti con alcuni paletti non aggirabili.



Uno dei passaggi fondamentali sarà decidere chi fa che cosa ed è assai probabile che si andrà verso un processo di aggregazione tra le aziende, in particolare di quelle che operano sul territorio un tempo rappresentato dalle Province. Nel frattempo le decisioni fondamentali restano nelle mani dei singoli gestori ai quali spetterà il non semplice compito di attuare le politiche necessarie a calmierare le tariffe che invece stanno dando segni evidenti di aumento.



“La situazione è simile - spiega il presidente dell’Ausir - a quella affrontata in regione quando cominciarono a chiudere le discariche, fatto che determinò un rapido incremento dei costi di smaltimento. Oggi non si tratta più di rifiuti indifferenziati, ma della frazione residua per il cui trattamento tuttavia non possiamo contare su risposte di sistema, come per esempio quelle che potrebbe fornire il termovalorizzatore di Trieste”.