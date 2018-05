Il tema dell’apertura del Centro Culturale Islamico a Monfalcone continua a tenere banco. Il sindaco Anna Maria Cisint continua a ripetere che “l’autorizzazione è un tema squisitamente tecnico”. “Se mancano requisiti e regole l’autorizzazione non può essere concessa. Nessun insediamento può ottenere l’autorizzazione comunale se non è in regola con le norme e questo indipendentemente da chi né è il proprietario o il progettista. La necessità di adeguamento del Piano urbanistico, invece, è un’eredità pesante che ci è stata lasciata dalla giunta precedente. Se mancano requisiti e regole l’autorizzazione non può essere concessa. Nessun insediamento può ottenere l’autorizzazione comunale se non è in regola con le norme e questo indipendentemente da chi né è il proprietario o il progettista. La necessità di adeguamento del Piano urbanistico, invece, è un’eredità pesante che ci è stata lasciata dalla giunta precedente” conclude Cisint. Che punta anche il dito contro le precedenti amministrazioni, in particolare per l’autorizzazione a costruire un supermercato “davanti alla più antica chiesa della città”.

Secondo punto focale per la questione risulta, poi, essere l’integrazione. “Gli stranieri in città hanno superato il 20% della popolazione. Erano l’8% nel 2005 e il trend è stato progressivamente crescente. A questo livello, nel 2030 gli stranieri saranno fra il 35% e il 40% della popolazione, che è rimasta stabile: era di 28.035 nel 2008 ed è di 27.991 nel 2017, ma gli stranieri che erano 3.713 nel 2008 sono diventati 5.817 nel 2017”. E’ la stessa Cisint a sottolineare come il problema sia lo spopolamento della Città dei Cantieri, in quanto molte persone decidono di trasferirsi nei comuni limitrofi, trovando altre opportunità abitative. Di fatto la popolazione non italiana è una fascia più debole e quindi “più facilmente sfruttata a danno dell’offerta di lavoro per i monfalconesi iscritti nelle liste di disoccupazione”. Annoso problema anche quello scolastico: “le classi elementari nel 2016 a prevalente presenza di stranieri hanno avuto un degrado maggiore della didattica e della formazione”, ed, infine, nel convivere civile con il problema del sovraffollamento.

C’è, infine, la questione sollevata dal sindaco circa la mancata firma a livello nazionale di un accordo tra la religione musulmana e lo Stato. “La moschea non è un diritto. L’attività di culto lo è, l’edificio no” tuona Cisint che prosegue: “Questo dibattito su Monfalcone che ha avuto risonanza nazionale può contribuire a fare chiarezza su questo tema, affinché lo Stato e le Regioni, come avvenuto in Lombardia, si dotino di normative che tengano conto anche delle ragioni e delle garanzie richieste dai nostri concittadini”. “Non si deve confondere i timori dei nostri concittadini, più che giustificati da quanto quotidianamente riportato dalle cronache, con il razzismo”, conclude.