Autostrada A4: nella notte ancora lavori di asfaltatura

E’ stata riaperta alle 17,00 l’autostrada A4 chiusa per un cedimento del manto autostradale. Trattandosi di avvallamenti che si sono verificati in più punti, purtroppo sarà necessario proseguire le rilevazioni con il georadar anche questa notte per poter completare l’intervento nel modo migliore possibile. Le indagini, per sicurezza e per prevenire ulteriori smottamenti del terreno, verranno estese a tutto il tratto. Attualmente il traffico, fra Latisana e San Giorgio scorre soltanto sulla corsia di sorpasso in entrambe le direzioni di marcia. I lavori di risanamento verranno effettuati questa notte ad autostrada chiusa. Si segnalano code di circa 1 chilometro in A23 in direzione nodo di Palmanova, code a tratti fra Villesse e Latisana in direzione Venezia e code a tratti anche fra San Portogruaro e San Giorgio di Nogaro in direzione Trieste.



Dalle 20 e 30 di questa sera, martedì 23 gennaio, alle 6 del mattino di domani, mercoledì 24, l’autostrada sarà chiusa per il completamento delle indagini e del monitoraggio del manto stradale a cui seguiranno gli interventi di risanamento. I tratti chiusi sono: in direzione Venezia dal nodo di interconnessione di Palmanova a Latisana mentre in direzione Trieste da Latisana a San Giorgio di Nogaro.