Non si è ancora normalizzata la viabilità lungo la rete autostradale di Autovie Venete, provata già dalle prime ore del mattino dall’elevato numero di transiti. Tre gli incidenti accaduti in A4 durante la mattina, ai quali va ad aggiungersene un quarto accaduto verso le 16.30 fra San Giorgio di Nogaro e Latisana, in direzione Venezia.

Il sinistro – un tamponamento fra un furgone, un’auto e un mezzo pesante (nessun ferito) – ha richiesto una brevissima chiusura dell’autostrada e dell’entrata di San Giorgio di Nogaro in direzione Venezia per consentire ai soccorsi meccanici (già sul posto) di rimuovere il furgone coinvolto nell’incidente.

Istituita l’uscita obbligatoria a San Giorgio. Rapidi gli interventi del personale di Autovie Venete e della Polizia Stradale. Attualmente (ore 17.30) lungo la A4 ci sono incolonnamenti fra San Giorgio e Latisana, direzione Venezia (in fase di smaltimento) e fra Redipuglia e San Giorgio di Nogaro, sempre in direzione Venezia.