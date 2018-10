I nostri bambini sono sovrappeso e non si muovono più. Non giocano più all’aperto e preferiscono stare seduti davanti alla tv o al pc sempre con lo smartphone in una mano e una merendina nell’altra.

La fotografia dei bambini di otto anni scattata, nel 2016, dal sistema di sorveglianza ‘Okkio alla salute’ li ha ripresi, infatti, grassi e poco attivi. Purtroppo, la situazione a livello nazionale si riscontra anche in Friuli Venezia Giulia. Tra i bambini della nostra regione quasi l’1% risulta, infatti, in condizioni di obesità grave, il 4% obeso, il 19% sovrappeso, il 74% normopeso e l’1% sottopeso. Complessivamente, quindi, oltre il 24% dei bambini presenta un eccesso ponderale che comprende sia sovrappeso, sia obesità.



Cattive abitudini dall’alba al tramonto per sentirsi più grandi

Questo per quanto riguarda i bambini di 8 e 9 anni, protagonisti dell’indagine. Se riportiamo la prevalenza di sovrappeso e obesità a tutto il gruppo di bambini di età scolare, tra i 6 e gli 11 anni, il numero di bambini sovrappeso e obesi nella regione sarebbe pari a 15.362, di cui obesi 3.216. Tenendo presente che la prevalenza di eccesso di peso è più alta nelle regioni del Sud e del Centro, mentre in Friuli-Venezia Giulia i bambini con problemi di peso a vario livello rappresentano il 24%, a livello nazionale salgono a quasi il 33 per cento.



Restando a livello nazionale, dopo una leggera e progressiva diminuzione del fenomeno osservata negli anni precedenti, nel 2016 si rileva una sostanziale stabilizzazione, sebbene l’obesità continui a mostrare un trend in diminuzione.

Persistono tra i bambini, però, le abitudini alimentari scorrette. Nonostante il fatto che la prima colazione sia ormai stata riconosciuta all’unanimità come il pasto più importante della giornata, l’8% dei bambini la salta e il 33% fa una colazione non adeguata, ossia sbilanciata in termini di carboidrati e proteine. Come se non bastasse il 53% fa una merenda di metà mattina abbondante, che ‘appesantisce’, quindi, l’attenzione dei piccoli alunni a rientro in classe dopo la ricreazione.



Ovviamente, se un bambino non fa una sana prima colazione, o si ritrova nello zaino un panino col salame e la mortadella e una busta di patatine fritte, o brioche confezionate super farcite o ‘imbottite’, non è colpa sua, ma della madre (è sempre colpa della mamma), che non è attenta e non conosce i principi della sana alimentazione. Forse, neanche per se stessa.



E’ dimostrato che il rischio di obesità diminuisce con il crescere della scolarità della madre: da 7% se la mamma ha il titolo di scuola elementare o media, a 6% se ha un diploma di scuola superiore, a 2% se è laureata.



Forse è questione di geni se da un genitore obeso nasce un figlio obeso

È stato confrontato, inoltre, l’indice di massa corporea del bambino rispetto a quello dei genitori ed è stato valutato, in particolare, l’eccesso di peso del bambino quando almeno uno dei genitori è sovrappeso o obeso. Dai dati autoriferiti dai genitori che hanno partecipato all’indagine, emerge che, in Friuli-Venezia Giulia, il 18,5% delle madri è in sovrappeso e il 4,5% è obeso; i padri, invece, sono nel 44% sovrappeso e 11% obesi. Quando almeno uno dei due genitori è in sovrappeso, il 20% dei bambini risulta in sovrappeso e il 4% obeso. Quando almeno un genitore è obeso il 29% dei bambini è in sovrappeso e il 16% obeso.



Il motivo è chiaro. Il 35% delle madri di bambini sovrappeso e il 2% delle madri di bambini obesi ritiene che il proprio bambino sia normopeso.

Nelle famiglie con bambini in sovrappeso, la percezione cambia in rapporto al sesso. Questa è più accurata, se si tratta di figlie femmine rispetto ai figli maschi (73% contro 58%). Solo il 33% delle madri di bambini sovrappeso e il 54% di quelli obesi ritiene che il proprio piccolo mangi troppo.