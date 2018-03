Mescolate idealismo e cocciutaggine, gettateli nella mischia di una enorme truffa ai danni di piccoli risparmiatori ed ecco uscire l’esperienza personale di Barbara Puschiasis. L’avvocato udinese, 37enne donna carnica, è salita alla ribalta della cronaca nazionale per la vicenda delle banche venete. Ora ha chiuso l’esperienza alla guida regionale di Federconsumatori, ma non ha certamente terminato la lotta al fianco dei consumatori. Anzi.

La fiducia dei cittadini nei confronti delle banche è ai minimo storici: è un bene o un male per l’economia?

“Potremmo essere indifferenti al tema se l’economia e la politica del nostro Paese, ma ancor più del contesto globale, non si fossero legate inscindibilmente al mondo bancario e finanziario trasformandolo nel primo ‘occulto’ potere. Gli italiani e soprattutto i friulani sono grandi risparmiatori, consapevoli che la più grande forma di previdenza è data dal sacrificio per poter garantirsi un patrimonio per far fronte alle necessità. Gli scandali bancari e finanziari degli ultimi anni hanno purtroppo comportato la perdita di fiducia non solo verso il sistema bancario, ma - aspetto ben più grave - nei rapporti economici e sociali e nelle stesse istituzioni. Il Fondo per il quale, assieme ai risparmiatori, mi sono tanto battuta e che avevo proposto anche per il prestito sociale nelle cooperative vuole dare all’utente del sistema bancario uno strumento di tutela nel caso di risparmio tradito, cercando così di recuperare un rapporto di trasparenza ormai inevitabilmente logoratosi”.

Secondo lei scandali bancari sono ancora ripetibili o sono stati adottati tutti gli anticorpi necessari?

“Purtroppo non è finita. Bisogna chiaramente distinguere gli scandali dalle crisi, a volte fisiologiche. Necessaria è una radicale riforma della vigilanza che possa incidere efficacemente sul sistema finanziario al fine di garantirne la trasparenza e la corretta informazione all’utente, così da permettergli scelte consapevoli. Anche i compensi ai manager e ai funzionari del mondo bancario e finanziario devono essere parametrati ai risultati non solo economici ma anche sociali conseguiti, affinché quella tanto vilipesa responsabilità sociale si trasformi in realtà. Occorre poi che ci siano strumenti sanzionatori e di tutela più incisivi affinché la giustizia non resti solo un’utopia. Inoltre è necessario pensare a un percorso di educazione finanziaria affidata a soggetti terzi - non agli stessi operatori del settore bancario e finanziario - che coinvolga tutte le generazioni per ridurre quel gap di conoscenza che purtroppo l’utente bancario italiano sta scontando in tutta la sua drammaticità. E poi occorre una politica globale sinergica e responsabile sul tema che ponga al centro il cittadino, perché esso è la linfa dell’economia nelle sue numerose vesti di utente, consumatore, lavoratore, imprenditore...”

E intravvede già quale sarà il prossimo scandalo?

“Ce ne sono diversi all’orizzonte. Alcuni ritengo possano essere se non prevenuti, almeno gestiti per limitarne le conseguenze. Altri invece, a mio avviso, potranno determinare ulteriori gravissimi danni a famiglie e imprese. Il consiglio che voglio dare a tutti è quello di diffidare dalle proposte presentate come ‘vantaggiosissime’, leggendo e approfondendo sempre laicamente curiosi su quanto ci sta attorno. La conoscenza è il miglior modo per tutelarsi. Basterebbe capire che le banche sono istituti commerciali e dunque per loro natura si trovano a proporre i ‘prodotti’ più vantaggiosi per loro e non per il cliente”.

Se incrociasse per strada Gianni Zonin cosa gli direbbe?

“Non servono molte parole. Alla magistratura lascio i processi e a Dio la giustizia divina. Però qui sulla terra ritengo che verso tutti i risparmiatori abbia un obbligo morale di riconoscenza: sì riconoscenza, perché senza i sacrifici di tanti cittadini e imprese quella banca del territorio non sarebbe divenuta tale e così neppure chi sedeva nei board e chi aveva un rapporto privilegiato con essi.

E così la riconoscenza non può che tradursi in un atteggiamento responsabile, cioè nella consapevolezza di essere in debito verso tante persone che hanno diritto di veder soddisfatte le proprie legittime pretese. In conclusione... un bravo imprenditore quale lui si definisce deve anche comprendere quando il suo passo è andato oltre le capacità e deve essere in grado di rimediare. Essere imprenditori non vuol dire solo saper gestire il successo ma anche saper condurre la propria squadra, in questo caso gli azionisti, al di là del guado. Oggi gli azionisti invece rimangono a metà e l’acqua continua a salire.”

Essere idealisti è ancora considerato un valore nella nostra società?

“La nostra è una società dove tutto è consumabile e commerciabile. Tutto corre. Tutto è spot, immagine e azione. Le radici, se ci sono, si rivelano deboli e il più delle volte non riescono ad ancorare l’albero che sta crescendo a una base solida. E così ci troviamo in una società di meteore, dove il contrasto con il passato stride. Una volta si dava la vita per gli ideali, ora se si parla di ideali si è solo demodé. Penso che chi ha ideali e non si muove per interessi faccia paura perché non scende a compromessi e procede con la barra dritta verso obiettivi alti ed estranei a soluzioni di compromesso”.

In estrema sintesi, la sua versione sulla fine dell’impegno in Federconsumatori.

“Una scelta dettata dal desiderio di continuare un impegno serio, profondo, entusiasta, laico, libero e condiviso assieme a tante persone per l’affermazione dei valori di giustizia ed equità”.

E ora?

“Voglio portare avanti quanto iniziato. Ho imparato a stare tra le persone, ascoltarle e adottare le soluzioni per poter rappresentare i loro diritti per prevenire o risolvere problemi che tutti noi incontriamo nel nostro fare quotidiano. Non ho mai smesso, anche da presidente di Federconsumatori, di incontrare le persone allo sportello dell’associazione. Non ci si può permettere di perdere il contatto con la realtà che si cerca di rappresentare. Sono un avvocato e ritengo che sia una professione bellissima, ma non mi è mai bastata. Ognuno resta affascinato da alcuni aspetti della propria professione. Io sono rimasta colpita dall’idea di poter contribuire a cambiare ciò che non va, a modificare le regole per una migliore qualità della vita. Ora sono responsabile della Consulta tecnica delle associazioni dei risparmiatori del Veneto impegnate a favore del Fondo e presidente della neonata associazione Consumatori Attivi, fondata da un gruppo determinato di risparmiatori friulani che hanno voluto creare una realtà indipendente. Andremo avanti senza esitazioni sui temi della tutela dei risparmiatori e continuerò quanto ho iniziato, anche collaborando con altre realtà dentro e fuori regione perché ritengo che l’unione faccia la forza soprattutto quando ci sono obiettivi comuni da raggiungere”.

In generale, è adeguata l’attuale legislazione a difesa degli interessi dei consumatori?

“Abbiamo una legislazione sempre più di derivazione europea. Proprio questo aspetto spesso crea frizioni tra il nostro sistema interno e la nuova regola. Abbiamo norme poi che vengono adottate formalmente per garantire una maggiore tutela del consumatore ma poi hanno quale effetto quello di smantellare diritti faticosamente acquisiti. E poi il problema dei problemi: norme scritte male, tra i cui commi si nascondono ampie falle che permettono agli operatori più scaltri di dribblare i diritti e segnare gol inaspettati. A ciò si somma una giustizia non a misura di cittadino a causa dei tempi, dei costi e della complessità nell’accesso nonché dell’aleatorietà dell’esito insita in ogni causa. La mancata adozione in Italia di una class action che funzioni ne è l’esempio”.

Lei ha già escluso un qualsiasi impegno politico, però un consiglio alla politica può darlo.

“Trovandoci davanti a un mondo che sta cambiando anche il suo paradigma economico credo sia importante difendere un modo di operare che spesse volte viene dimenticato. Mi riferisco al ruolo delle rappresentanze e delle istituzioni: mai perdere il contatto con la realtà, mai divenire sordi alle richieste dei portatori d’interesse, coinvolgere sempre, partecipare e far partecipare le realtà al percorso che deve essere necessariamente di crescita e di affermazione dei valori, in primis di giustizia e equità sociale, che sono temi che non possono che accomunare tutti. Per quanto riguarda i cittadini consumatori, cioè tutti noi, è necessario ridurre le distanze tra amministrazione e cittadino, aumentare la trasparenza sia nei rapporti pubblici sia privati, ridurre la tassazione, combattere l’evasione, affrontare l’epoca della sharing economy per evitare che il consumatore divenga vittima di sé stesso, preservare lo stato sociale, riformare immediatamente il sistema giudiziario anche con l’introduzione di una vera class action. Nulla di nuovo sotto il sole ma tantissimo ancora da fare”.

Lei è una conferma del mito della donna carnica (forte, decisa, spigolosa…)?

“Questo me lo deve dire lei, ma visto che mi ha posto questa domanda forse vuole solo sapere se ne ho la consapevolezza! Quello che ho capito di me è che sono molto legata alle mie origini, alla mia terra, affascinata dalla trasparenza e freschezza dell’acqua di montagna, dall’asperità delle vie per raggiungere le cime, dal profumo intenso dei pini mughi, dalla sfrontata libertà delle aquile e dalla dolcezza che quegli ambienti così duri mostrano nel momento in cui li sai rispettare. Qualcuno mi dice che nel mio carattere ho tutto questo, di sicuro ho un senso spiccato per la libertà e una innata repulsione ai compromessi”.

Cosa vuole fare da grande?

“Cambiare le cose per renderle migliori. Lo so: sono un’illusa ma sono contenta di esserlo assieme a tante altre persone che in questi anni assieme a me hanno costruito una grande squadra di cittadini che ora si chiama Consumatori Attivi”.